La société du gendre du Premier ministre Orban acquiert 57 % des parts de la banque hongroise Granit.

La holding immobilière hongroise BDPST Zrt, détenue par le gendre du Premier ministre Viktor Orban, achète une participation de 57 % dans le petit créancier Granit Bank, a déclaré BDPST jeudi.

BDPST a acheté cette participation à une société de conseil hongroise, E.P.M., qui est contrôlée par la présidente et directrice générale de Granit Bank, Eva Hegedus, selon le rapport sur les résultats 2020 de la banque publié sur son site internet.

La BDPST n'a pas divulgué le montant de la transaction. Le bilan de Granit Bank s'élève à près de 700 milliards de forints (2,14 milliards de dollars) et la banque gère environ 80 000 comptes clients. La transaction doit encore être approuvée par la Banque nationale de Hongrie.

Dans un communiqué publié sur son site web, la BDPST a déclaré qu'elle soutenait la stratégie de Granit Bank en tant qu'investisseur financier à long terme et qu'elle prévoyait d'augmenter le capital de la banque.

BDPST a été fondée par le gendre d'Orban, Istvan Tiborcz, en 2015 et a constitué au cours des dernières années un portefeuille de biens immobiliers de premier ordre à Budapest et dans tout le pays, notamment des hôtels et des hôtels particuliers, ainsi que des hôtels de ski en Autriche.

Tiborcz figurait comme la 37e personne la plus riche de Hongrie dans une liste des 100 personnes les plus riches du pays, établie par le journaliste hongrois Peter Szakonyi plus tôt cette année. Tiborcz a épousé la fille d'Orban, Rahel Orban, en 2013.

"L'achat de Granit Bank remplit toutes les conditions qui sont importantes pour nous, car il s'agit d'un investissement orienté vers l'avenir sur le long terme", a déclaré Tiborcz dans le communiqué publié sur le site internet de la société. (1 $ = 326,7500 forints) (Reportage de Krisztina Than ; édition de Susan Fenton)