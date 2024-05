La société finlandaise Neste s'attend à ce que la marge de ses ventes comparables pour les produits renouvelables soit inférieure aux prévisions antérieures, a-t-elle déclaré mardi.

Le producteur de biocarburants et raffineur de pétrole a déclaré dans un communiqué qu'il voyait maintenant la marge à 480-650 dollars par tonne. Ses prévisions précédentes étaient de 600 à 800 dollars par tonne.

"Les perspectives de prix de vente de Renewable Products sont affectées par une baisse du prix du marché du diesel et une baisse continue des prix des biocarburants et des crédits renouvelables aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, alors que les prix des déchets et des résidus sont restés stables", a déclaré le groupe.