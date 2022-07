La société immobilière Cushman & Wakefield est condamnée à une amende de 10 000 dollars par jour pour outrage à magistrat.

Le juge a ordonné que la société soit condamnée à une amende de 10 000 dollars par jour jusqu'à ce qu'elle s'exécute.

Le procureur général Letitia James enquête sur les pratiques commerciales de M. Trump depuis trois ans et demi, en se concentrant sur la question de savoir si sa société a faussé la valeur de ses propriétés immobilières pour obtenir des prêts avantageux et des déductions fiscales.

En avril, M. James a obtenu une ordonnance du tribunal pour obliger Cushman à se conformer aux citations à comparaître pour obtenir des dossiers qui permettraient de déterminer si les évaluations qu'il a effectuées pour plusieurs propriétés de Trump étaient frauduleuses ou trompeuses. Ces propriétés comprennent le domaine Seven Springs dans le comté de Westchester à New York et le 40 Wall Bourse à Manhattan.

Dans son ordonnance de mardi, le juge Arthur Engoron a décidé que l'amende quotidienne imposée à Cushman & Wakefield commencerait le 7 juillet. Il a critiqué l'entreprise pour avoir attendu deux jours après une date limite pour entamer le processus de demande d'une nouvelle prolongation.

"Cushman & Wakefield ne parvient pas à identifier une quelconque bonne cause" pour avoir laissé passer la date limite, a écrit Engoron.

Wakefield & Cushman a déclaré avoir produit "plus de centaines de milliers" de pages de documents et plus de 650 évaluations depuis la dernière assignation émise en février.

"Cushman n'est pas d'accord avec toute suggestion selon laquelle la société n'a pas fait preuve de diligence et de bonne foi en se conformant à l'ordonnance de la Cour, et nous ferons appel de cette décision", a déclaré un porte-parole de la société dans un courriel adressé à Reuters.

Le jugement s'ajoute à une série de victoires récentes pour James face aux efforts de Trump pour faire dérailler l'enquête.

Trump, un républicain, nie tout acte répréhensible et qualifie la sonde de chasse aux sorcières à motivation politique.