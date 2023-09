La société indienne de capital-investissement True North a annoncé vendredi qu'elle vendrait environ 20 % de sa participation dans Niva Bupa Insurance à son partenaire britannique Bupa pour environ 27 milliards de roupies (325 millions de dollars).

Cette vente portera la participation de Bupa dans Niva Bupa à environ 63 %, ce qui en fera l'actionnaire majoritaire de l'entreprise.

Cette annonce intervient après que les médias ont rapporté, au début de l'année, que l'entreprise envisageait la vente d'une participation minoritaire à une valeur de 2 milliards de dollars.

Niva Bupa, une entreprise commune entre British United Provident Association (Bupa) et la société indienne True North, propose une assurance maladie par l'intermédiaire de plus de 20 banques partenaires et compte plus de 10 000 hôpitaux dans son réseau.

True North restera un partenaire minoritaire de l'entreprise commune, mais la part qu'il détiendra dans l'entreprise après la vente n'a pas été précisée dans l'immédiat.

"Le moment est venu pour Bupa de prendre une participation majoritaire dans l'entreprise afin de propulser Niva Bupa vers sa prochaine étape de croissance... (qui) pourrait également inclure la cotation en bourse de l'entreprise", a déclaré True North dans un communiqué.

Kotak Investment Banking est le conseiller financier exclusif de True North et de Niva Bupa, tandis que Rothschild & Co est le conseiller exclusif de Bupa pour la transaction, ajoute le communiqué.

True North est devenu le propriétaire majoritaire de Niva Bupa en 2019, après que Max India a vendu au fonds 51 % de ce qui s'appelait alors Max Bupa Health Insurance, pour une valeur d'entreprise de 10,01 milliards de roupies. (1 $ = 83,0727 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)