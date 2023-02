La société indienne de paiements numériques PhonePe lève 100 millions de dollars pour une valorisation de 12 milliards de dollars.

Le dernier tour de table fait partie de la levée de fonds primaire de PhonePe qui a eu lieu le mois dernier et par laquelle la société a levé 350 millions de dollars auprès de General Atlantic.

PhonePe, qui est déjà la société de paiements la plus précieuse d'Inde et qui figure parmi les startups les plus valorisées du pays, a déclaré que la deuxième tranche d'investissements fait partie de son objectif de lever jusqu'à 1 milliard de dollars après avoir transféré son siège social de Singapour en Inde.

Selon certains rapports, cette délocalisation visait à faciliter l'entrée dans le secteur hautement réglementé des services financiers du pays, en particulier les prêts.

Après avoir levé 450 millions de dollars en six semaines, PhonePe a déclaré qu'elle comptait lever le reste auprès d'investisseurs mondiaux et indiens en temps voulu.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour développer ses activités de paiement et d'assurance en Inde, ainsi que pour lancer et développer de nouvelles activités telles que les prêts, le courtage en bourse et les achats en ligne au cours des prochaines années.

Malgré un hiver de financement, l'espace indien des paiements numériques a été un point lumineux en raison de la popularité des paiements en ligne et des ambitions des startups de se lancer dans l'espace lucratif des services financiers.

PhonePe, dans laquelle le géant américain de la vente au détail Walmart détient une participation majoritaire depuis 2018, a achevé sa séparation d'avec la grande société indienne de commerce électronique Flipkart l'année dernière.