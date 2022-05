La société informatique Softline prévoit une baisse du chiffre d'affaires sur son principal marché, la Russie.

En publiant ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 mars, Softline, qui fournit des solutions numériques, du matériel et des services de cloud, a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre 2,2 milliards de dollars en devise déclarée.

Softline, qui travaille en étroite collaboration avec Microsoft, a retiré ses perspectives commerciales en mars, mais a donné mardi des indications pour les trois mois d'avril à juin, en disant qu'elle s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 15 % en glissement annuel.

"En Russie, la société s'attend à une baisse de la croissance d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, en raison de l'incertitude persistante sur le marché", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que l'entreprise, y compris ses activités en Russie, dégage des bénéfices de base positifs.

Softline, dont le siège social est à Londres et qui opère dans 60 pays, a pour principal marché la Russie, qui représente 51% du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, selon la société.

Softline s'est efforcée de minimiser ses liens avec la Russie, en particulier à la suite des sanctions occidentales de grande envergure imposées aux sociétés russes en raison de l'"opération spéciale" déclarée par Moscou en Ukraine.

"Softline Holding PLC ne se considère pas comme une entité appartenant à une personne liée à la Russie ou agissant au nom ou sous la direction de celle-ci", a-t-elle déclaré début mars.

Le fondateur russe Igor Borovikov est un résident fiscal du Portugal.

Ce mois-ci, Softline a déclaré que ses activités russes et non russes diffèrent désormais de manière significative en termes d'opérations, de priorités et de stratégies de mise sur le marché et qu'elle explore des options pour ajuster les actifs et la structure de propriété du groupe.

Softline a démenti mardi un rapport publié lundi par Forbes Russie selon lequel Softline prévoyait de réduire de 25 % les salaires de ses opérations russes et d'adopter des objectifs davantage basés sur la performance.

Le directeur de l'exploitation, Sergey Chernovolenko, a déclaré que toutes les sociétés opérant en Russie devraient ajuster leurs approches dans les circonstances actuelles et a affirmé que les effectifs n'étaient pas réduits.