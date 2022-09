La société japonaise Daikin va construire des climatiseurs au Nigeria dans le cadre d'une nouvelle initiative.

La société japonaise Daikin Industries Ltd va commencer à assembler des climatiseurs au Nigéria, dans le cadre de la relance de ses activités en Afrique, qui avaient été retardées par la pandémie de COVID-19, a déclaré jeudi un responsable régional.

"Nous allons très bientôt avoir une usine au Nigeria", a déclaré à Reuters Kanwal Jeet Jawa, le responsable des opérations de Daikin en Inde et en Afrique de l'Est.

Plutôt que de construire une usine, Daikin utilise de l'espace dans une installation fournie par un distributeur local dans la nation ouest-africaine, a-t-il dit.

Dans les pays d'Afrique de l'Est, dont la Tanzanie et le Kenya, Daikin vise à devenir le premier vendeur de climatiseurs, de refroidisseurs et d'autres équipements de refroidissement d'ici 2025.

La société cherche à reproduire son succès en Inde, où elle a battu des entreprises comme LG Electronics Inc. de Corée du Sud pour s'emparer de la plus grande part de marché dans le cadre d'une expansion rapide du marché stimulée par la croissance économique du pays, a déclaré M. Jawa.

La capacité de production de Daikin en Inde devrait presque doubler en 2023 avec l'ouverture d'une nouvelle usine, ce qui lui permettra d'expédier en Afrique des équipements plus abordables et mieux adaptés aux conditions locales que les climatiseurs que l'entreprise japonaise fabrique ailleurs, a indiqué M. Jawa.

"Pour l'Afrique de l'Est, nous continuerons à fournir des produits finis fabriqués en Inde", a déclaré un porte-parole de Daikin. (Reportage de Tim Kelly et Mayu Sakoda ; édition de Kim Coghill et Christopher Cushing)