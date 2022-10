La société japonaise JERA va enregistrer une perte de 751 millions de dollars liée à l'incendie de Freeport LNG au cours de l'exercice 22/23.

Le plus grand producteur d'électricité du Japon suppose qu'il ne recevra pas suffisamment de GNL du projet américain en octobre-mars, a déclaré Tetsuo Yoshida, directeur général du département de gestion financière de JERA, lors d'une conférence de presse.

Freeport LNG, opérateur de l'une des plus grandes usines d'exportation américaines produisant du GNL, a déclaré en août qu'il visait à rétablir 85 % de la production de son usine texane touchée par l'incendie d'ici fin novembre et à atteindre un fonctionnement complet d'ici mars.

"On nous a dit que Freeport LNG reprendra une partie de ses activités entre début et mi-novembre, et que toutes les activités seront rétablies au cours du premier semestre de l'année prochaine", a déclaré M. Yoshida.

"La plupart des pertes liées à Freeport LNG sont dues au coût d'approvisionnement plus élevé des alternatives", a-t-il déclaré, ajoutant que certains coûts de réparation des installations seraient également encourus.

Interrogé sur une rupture d'approvisionnement de Malaysia LNG, JERA ne s'attend pas à un impact majeur sur son approvisionnement en carburant, a déclaré Yoshida, bien qu'il ait refusé de fournir des détails.

La société malaisienne Petronas a déclaré la force majeure sur l'approvisionnement en gaz de l'un de ses terminaux de liquéfaction, Malaysia LNG Dua, en raison d'une fuite causée par un mouvement de sol sur le gazoduc Sabah-Sarawak le 21 septembre.

Pour la période avril-septembre, JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power et Chubu Electric Power, a déclaré une perte nette de 131,5 milliards de yens, marquant sa première encre rouge pour la période depuis qu'elle a commencé à divulguer ses bénéfices en 2018.

Pour l'année se terminant le 31 mars, elle prévoit une perte nette de 200 milliards de yens, accusant les pertes liées à Freeport LNG et l'impact plus important du "décalage temporel" avant que les hausses de prix des carburants ne se reflètent dans les prix de l'électricité.

(1 $ = 146,5000 yens)