La société mexicaine Cemex enregistre une baisse de ses bénéfices et réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation.

La société, l'un des plus grands fournisseurs de béton au monde, a déclaré un bénéfice net de 265,3 millions de dollars au cours du trimestre considéré, contre 269,9 millions de dollars un an plus tôt.

Elle est parvenue à compenser en grande partie les pressions inflationnistes par des prix plus élevés, affichant une hausse de 6,8 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 4,08 milliards de dollars, contre 3,82 milliards de dollars un an plus tôt.

Cemex, dont le siège est à Monterrey, a déclaré en avril qu'il appliquait des augmentations à deux chiffres des prix du ciment pour maintenir ses marges, s'attendant à ce que les prix de l'énergie augmentent d'environ 35 % cette année.

"Je suis heureux que notre stratégie de prix donne des résultats et ait entièrement compensé les coûts inflationnistes au cours du trimestre", a déclaré le directeur général Fernando Gonzalez dans un communiqué jeudi.

Néanmoins, l'entreprise a réduit ses prévisions pour le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de cette année à une augmentation faible à moyenne à un chiffre, par rapport à une estimation précédente d'une augmentation moyenne à un chiffre, selon une présentation accompagnant ses résultats.

Les analystes d'Actinver ont déclaré que les résultats étaient "panoramiques", et s'attendent à "un impact neutre sur le cours de l'action de CEMEX".

Le secteur de la construction en Amérique latine, largement desservi par Cemex, a vu la demande chuter au cours du premier semestre de l'année, les pressions inflationnistes ayant fait exploser les prix.