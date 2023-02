La société mexicaine FEMSA va lancer une offre d'actions et d'obligations d'une valeur de 3,5 milliards de dollars dans le cadre de l'offre de cession de Heineken.

Heineken, ainsi qu'un véhicule d'investissement contrôlé par la famille Heineken, devraient participer à l'offre, a ajouté FEMSA dans un dépôt à la principale bourse du Mexique.

Heineken s'est engagé à racheter pour environ un milliard d'euros de ses actions, ont déclaré Heineken et FEMSA jeudi.

FEMSA, qui a vu le cours de ses propres actions augmenter de près de 9 % jeudi vers midi, avait annoncé la veille son intention de céder sa participation dans le deuxième brasseur mondial.

Elle a déjà fait état d'une participation combinée de 14,8 % dans le groupe Heineken, dont la famille Heineken détient un peu plus de 50 %. L'offre annoncée jeudi vise à céder environ 6 % de la participation de FEMSA dans le groupe brassicole.

Les analystes d'Actinver Research ont estimé, sur la base des cours de clôture de mercredi, que le désinvestissement total - qui vise à contribuer à la réduction de la dette et à alimenter la croissance - rapporterait à FEMSA quelque 7,7 milliards de dollars, soit environ un quart de sa valeur boursière.

Les prix définitifs de l'offre d'actions et d'obligations seront déterminés et annoncés vendredi, a déclaré FEMSA. L'entreprise tiendra également une conférence téléphonique vendredi pour donner plus de détails sur le désinvestissement.

(1 $ = 0,9355 euros)