La société mexicaine Pemex avait un plan pour régler son problème de torchage, mais l'a abandonné

Mais cinq ans plus tard, le projet peu médiatisé a été abandonné, selon trois sources ayant une connaissance directe de la question, et le bilan environnemental des champs offshore de Ku-Maloob-Zaap dans le Golfe du Mexique continue de s'alourdir.

L'engagement rompu, qui n'avait pas été signalé auparavant, met en lumière les luttes de l'organisme de réglementation du pétrole du Mexique pour maîtriser Pemex, un puissant monopole d'État qui est toujours étroitement lié au gouvernement.

Il montre également comment, alors que des pays comme la Colombie, le Kazakhstan et le Nigeria ont réduit le torchage en investissant dans les infrastructures et en appliquant strictement les sanctions, le Mexique va dans la direction opposée, comme l'a rapporté Reuters.

Pemex a choisi de baisser le plan à mi-chemin de sa réalisation, selon les trois sources, car les faibles prix du gaz l'ont rendu moins intéressant économiquement et les priorités politiques se sont déplacées vers l'augmentation de la production de pétrole.

La décision a été prise malgré le coût environnemental et la menace d'amendes des régulateurs.

"Les amendes ne sont pas une incitation suffisante pour qu'une entreprise publique change sa façon de faire", a déclaré Rosanety Barrios, un ancien fonctionnaire du ministère de l'énergie qui a conçu et coordonné les politiques de création des marchés du gaz et des produits pétroliers.

Pendant des décennies, les entreprises ont couramment brûlé le gaz - dont le principal composant est le méthane - qui remontait à la surface comme sous-produit de la production et de l'exploration pétrolières. C'était moins cher que d'investir dans des infrastructures pour le capter et le traiter.

Mais les craintes croissantes concernant le changement climatique ont rendu cette solution inacceptable.

Le Mexique - huitième plus grand torcheur au monde - subit une pression croissante, y compris de la part des États-Unis, pour réduire le torchage du gaz et les émissions de méthane, qui devraient s'aggraver avec le vieillissement des champs.

Les plans de développement et les dossiers juridiques de Pemex, ainsi que des évaluations internes réalisées par l'organisme de réglementation et des données confidentielles non communiquées jusqu'à présent, montrent l'énorme gaspillage de ressources consécutif à la décision de Pemex de ne pas achever les travaux sur Ku-Maloob-Zaap - qui produit près de 40 % de la production nationale de pétrole.

Pemex, le ministère de l'énergie et le régulateur n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Dans ses récents rapports trimestriels, la compagnie pétrolière a souligné qu'elle s'efforçait d'assainir ses opérations et de réduire les torchères et autres déchets.

Pemex n'a enfreint aucune loi en ne donnant pas suite à la promesse d'investissement et aucune pénalité n'était prévue dans les termes de l'accord. Mais le plan aurait constitué une étape importante vers un fonctionnement plus responsable sur le plan environnemental.

Le plan s'est arrêté à la fin du mandat du prédécesseur du président Andres Manuel Lopez Obrador, ont indiqué les sources, et n'a jamais été repris alors même que les préoccupations environnementales augmentaient.

Dans une tentative de rendre le Mexique autosuffisant, le nationaliste des ressources Lopez Obrador a promis d'aider Pemex à inverser une décennie de déclin de la production - même si cela entraîne une augmentation des émissions.

Les experts en énergie ont déclaré que le plan d'investissement écarté montre également comment Pemex a eu du mal à comprendre la montée du mouvement environnemental - et l'importance qu'il prendrait pour ses propres investisseurs.

"Pemex est à la traîne de ses pairs en termes d'ambitions climatiques : évidemment les majors pétrolières cotées en bourse, mais aussi de nombreuses compagnies pétrolières nationales", a déclaré Marie-Sybille Connan, analyste ESG senior chez le gestionnaire d'actifs Allianz Global Investors.

"Les opérations de Pemex ont clairement besoin d'investissements afin d'être plus efficaces et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre."

Plus tôt cette année, sous la critique internationale croissante, Lopez Obrador a déclaré que Pemex investirait 2 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures afin de réduire le torchage et les émissions de méthane. Il n'a pas encore publié de détails sur la façon dont l'argent sera dépensé, sur quelle période et d'où il proviendra.

PRIORITÉS PRÉSIDENTIELLES

Ces dernières années, alors que le bilan environnemental du torchage est devenu de plus en plus clair, de nombreuses compagnies ont investi massivement dans de nouvelles technologies et infrastructures pour freiner cette pratique.

Les scientifiques soutiennent que les compagnies pétrolières ne devraient pas du tout brûler le gaz de façon routinière. Mais lorsqu'il n'est pas possible de capturer, traiter ou transporter le gaz, comme dans les champs pétrolifères isolés de Sibérie, elles devraient au moins s'assurer que la torche brûle proprement.

Une torchère, lorsqu'elle brûle proprement, décompose le méthane - un gaz à effet de serre très puissant - en dioxyde de carbone et en vapeur principalement. Le dioxyde de carbone absorbe beaucoup moins de chaleur dans l'atmosphère que le méthane.

Mais le méthane peut fuir à la fois des torchères qui brûlent mal et des pipelines, des puits et des centres de traitement du gaz.

Trente-quatre pays, dont le Mexique, ainsi que 51 entreprises, ont signé un engagement soutenu par la Banque mondiale visant à réduire à zéro le brûlage à la torche de routine d'ici 2030.

Bien qu'il soit l'un des signataires, le Mexique a atteint des niveaux record de torchage en 2021, selon une analyse d'images satellite réalisée par le groupe d'observation de la Terre de la Colorado School of Mines.

Le gouvernement n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur la question au cours de l'année écoulée.

Tamara Sparks, qui a examiné les résultats pour Reuters, a déclaré que les données préliminaires pour les sept premiers mois de 2022, suggèrent que le torchage pourrait avoir légèrement baissé mais reste proche des niveaux historiques enregistrés l'année dernière.

À Ku-Maloob-Zaap, la situation est particulièrement sombre.

Situé à quelque 105 kilomètres (65 miles) au large de Ciudad del Carmen, Campeche, le plus grand champ de l'amas se nomme Ku. Quarante ans après sa découverte, Ku reste l'un des actifs pétroliers les plus importants du pays.

Pemex ne publie pas de données sur le torchage des sites, mais quatre ensembles différents de données non publiques de l'organisme de réglementation, vus par Reuters, ont montré que le torchage et d'autres déchets à Ku-Maloob-Zaap ont augmenté de façon spectaculaire depuis 2018.

Le régulateur a déclaré qu'en 2020, la société a gaspillé 37,7 % du gaz de Ku seul par torchage, ventilation ou autre. La limite légale du Mexique est de 2 %.

Les fuites de méthane ont également été un problème. Des scientifiques, notamment de l'Université polytechnique de Valence en Espagne, ont détecté deux émissions massives de méthane dans une partie de l'infrastructure Ku-Maloob-Zaap destinée à brûler la composante méthane du gaz, l'une en décembre 2021 et l'autre en août de cette année.

PERMIS DE TORCHAGE

Les plus de 3 milliards de dollars que Pemex a déclaré en novembre 2016 qu'elle investirait pour réduire le torchage étaient censés être affectés à cinq projets d'infrastructure différents.

L'entreprise venait de se voir infliger une amende pour avoir dépassé la limite fixée par le régulateur et a présenté le plan pour régler le problème, montre un document du régulateur vu par Reuters.

Sergio Pimentel, un ancien haut fonctionnaire qui travaillait pour le régulateur à l'époque, a déclaré que la première amende - de 2,19 millions de pesos (valeur de 106 000 $ à l'époque) - était "symbolique" et avait pour but de persuader Pemex de changer de cap. Les pénalités pour les secondes infractions ont tendance à être plus élevées.

En approuvant la proposition, l'organisme de réglementation a souligné l'urgence de la question dans un document d'évaluation, affirmant que la quantité de gaz provenant de ces gisements "continuera d'augmenter", rendant de plus en plus important le fait que Pemex dispose d'un moyen efficace pour le capter et le traiter.

Mais le plan a été abandonné à peine deux ans plus tard, selon un deuxième document de l'organisme de réglementation, qui a été rédigé pour détailler les progrès réalisés.

Pemex avait dépensé la moitié de l'argent promis pour des réparations qui n'ont rien fait pour résoudre le problème sous-jacent, ont déclaré deux des sources, soulignant les lourds investissements dans des équipements de pompage, des tuyaux et un turbocompresseur.

Mais les dernières pièces de l'infrastructure n'ont jamais été construites, notamment une nouvelle plate-forme destinée à comprimer le gaz recueilli dans tous les champs pétroliers et à le réinjecter pour maintenir la pression et prolonger leur durée de vie utile.

Sans cela, les autres investissements étaient effectivement inutiles, ont ajouté les sources, car le gaz était toujours envoyé à la torche, comme avant.

Selon une source, le régulateur a infligé une nouvelle amende à Pemex pour récidive en 2021, mais la compagnie pétrolière a entamé des procédures judiciaires pour annuler l'amende, qui sont toujours en cours.

En 2020, admettant qu'elle n'atteindrait pas les objectifs de l'engagement d'investissement qu'elle avait pris en 2016, Pemex a demandé l'autorisation de l'organisme de réglementation de brûler à la torche ou de produire d'autres déchets dans le champ de Ku à un rythme encore plus rapide pendant une autre décennie.

Elle a proposé de torcher jusqu'à 71,3 % du gaz jusqu'en 2030, selon les documents publics examinés par Reuters. Le régulateur a approuvé le plan.

Pimentel, le seul fonctionnaire à avoir voté contre, a déclaré que le régulateur n'aurait pas dû approuver la demande car le torchage et l'évacuation à de tels niveaux sont à la fois terribles pour l'environnement et contraires à la loi.

"Pemex n'a pas atteint l'objectif (de 2 % de déchets) parce qu'elle n'a pas respecté les promesses d'investissement qu'elle avait faites", a-t-il déclaré. "Le Mexique a des engagements internationaux en matière de changement climatique, et il devrait les respecter."