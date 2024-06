La compagnie nationale d'énergie mexicaine Pemex a augmenté le volume de pétrole brut qu'elle a exporté en mai, après une baisse substantielle un mois plus tôt, et a retrouvé des niveaux plus proches de sa moyenne mensuelle, selon des données officielles.

Pemex a exporté 910 801 barils par jour (bpj) en mai, soit 34 % de plus qu'en avril, après avoir annulé les réductions d'exportations qu'elle avait initialement prévues pour pouvoir alimenter ses six raffineries nationales et la raffinerie Olmeca à Dos Bocas.

L'annulation soudaine de la réduction des exportations pour le mois de mai est intervenue après que Pemex a procédé à des réductions substantielles pour le mois d'avril, qui ont été maintenues.

Les données publiées par la société lundi en fin de journée ont également montré que le traitement combiné de ses six raffineries locales en activité a diminué au cours du cinquième mois de l'année pour atteindre 842 043 bpj, son niveau le plus bas de l'année.

Même après des milliards de dollars d'investissement sous l'actuel président Andres Manuel Lopez Obrador, Pemex, lourdement endettée, lutte pour maintenir le volume de pétrole brut qu'elle raffine.

Le PDG Octavio Romero a déclaré vendredi que la nouvelle raffinerie d'Olmeca fonctionnerait à pleine capacité le mois prochain.

Cependant, des sources ont déclaré à Reuters que les ingénieurs travaillaient encore sur des composants clés de la raffinerie de 340 000 bpj, et qu'elle était loin d'être prête malgré de nombreuses promesses.

La quantité de produits traités dans le pays ayant diminué, Pemex a augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié, d'essence, de diesel et d'autres produits en mai pour atteindre un total de 670 000 bpj, soit 11 % de plus qu'en avril.

Pemex a produit 833 280 bpj de produits pétroliers raffinés, qui comprennent l'essence et le diesel, mais aussi beaucoup de mazout, soit 11 % de moins qu'en avril et le niveau le plus bas de l'année.

La production de pétrole brut et de condensats s'est élevée en moyenne à 1,79 million de bpj pour le mois, ce qui est inférieur à la moyenne de l'année jusqu'à présent, tandis que la production de pétrole brut a légèrement augmenté pour atteindre 1,51 million de bpj. (Reportage d'Ana Isabel Martinez, édition de Stefanie Eschenbacher et Marguerita Choy)