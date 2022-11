La société néo-zélandaise a2 Milk obtient l'autorisation temporaire d'exporter des préparations lactées pour nourrissons vers les États-Unis.

En vertu de l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, la grande entreprise laitière pourra vendre et distribuer son produit laitier pour nourrissons a2 Platinum jusqu'au 6 janvier 2023, a déclaré la société jeudi.

Cette décision contribuera à combler une lacune dans l'approvisionnement en aliments pour bébés aux États-Unis après que Abbott Laboratories, le plus grand fournisseur américain de préparations en poudre pour nourrissons, ait rappelé en février des dizaines de produits après que des infections bactériennes graves aient été signalées chez quatre nourrissons.

"Si les États-Unis ont besoin d'un soutien supplémentaire sur une période prolongée, nous avons la capacité avérée de monter en puissance de manière significative", a déclaré le PDG de a2 Milk, David Bortolussi.

La société prévoit des ventes au cours de l'exercice 2023 allant jusqu'à 1 million de boîtes, toutes au cours du second semestre, en supposant que le pouvoir discrétionnaire d'application de la FDA reste en place tout au long de la période, a-t-elle déclaré.

Elle a également signalé des marges brutes inférieures à la moyenne et des coûts de distribution plus élevés au cours de l'exercice 2023 en raison des coûts potentiels de fret aérien et de reprise à court terme, ainsi que des investissements marketing et commerciaux pour entrer sur le marché américain.

a2 avait fait une demande pour vendre sa préparation de lait infantile dans le pays plus tôt cette année, mais la FDA avait reporté sa demande en août.