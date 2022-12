La société nigériane Moove lève 30 millions de dollars via un premier sukuk

L'unité Moyen-Orient de Franklin Templeton a organisé la vente du sukuk qui a été structuré comme un sukuk al-istisna, un format de dette conforme à la charia.

La société a déclaré qu'elle vise à ce qu'au moins 60 % des véhicules qu'elle finance soient électriques. Moove a été lancé en Inde cette année, ainsi qu'à Londres.

"Moove utilisera les fonds pour passer à 2 000 VE dans les EAU au cours de l'année à venir", a déclaré Ladi Delano, cofondatrice et codirectrice générale de la société, dans un communiqué.

"Moove estime que cette flotte de VE contribuera à une réduction de plus de 5 000 tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone par an, afin d'aider les villes comme Dubaï à atteindre leurs ambitieux objectifs Net Zero."

Dino Kronfol, directeur des investissements de Franklin Templeton pour les sukuk mondiaux et les titres à revenu fixe de la région MENA, a déclaré que la transaction soutient "le développement des écosystèmes de la mobilité et de la fintech aux EAU dans un premier temps, puis sur d'autres marchés à l'avenir."

"La transaction valide également davantage l'opportunité que nous soutenons exister dans le crédit privé à travers la région, combinant des rendements attractifs avec la sécurité et le contrôle du crédit", a-t-il ajouté dans le communiqué.