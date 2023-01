La société pétrolière SLB dépasse les estimations de Wall St. pour son bénéfice du quatrième trimestre.

SLB avait bénéficié d'une augmentation des activités de forage et de production de pétrole en Amérique du Nord l'année dernière. La principale société de services pétroliers a déclaré que les revenus provenant de l'Amérique du Nord ont augmenté de 27 % pour atteindre 1,63 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Le nombre moyen d'appareils de forage en Amérique du Nord, un indicateur précoce de la production future, pour le trimestre octobre-décembre 2022, a augmenté à 965 contre 720 un an plus tôt, selon les données de Baker Hughes. Le nombre moyen d'appareils de forage internationaux pour le trimestre s'est élevé à 1 872, soit près de 22 % de plus que l'année précédente.

"Pour l'avenir, nous pensons que la toile de fond macroéconomique et les fondamentaux du marché qui sous-tendent un fort cycle haussier pluriannuel pour l'énergie restent très convaincants dans le pétrole et le gaz et dans les ressources énergétiques à faible teneur en carbone", a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de SLB.

Anciennement appelé Schlumberger, le bénéfice net hors éléments de la première entreprise de services pétroliers s'est élevé à 1,03 milliard de dollars, soit 71 cents par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre une estimation des analystes de 68 cents par action, selon les données de Refinitiv.