La société pétrolière angolaise Sonangol conservera ses participations dans Galp, Millennium bcp

Avec une participation de 19,49%, Sonangol est le deuxième plus grand actionnaire de Millennium bcp après le chinois Fosun, qui contrôle 29,95% du capital de la plus grande banque cotée du Portugal.

La société angolaise détient indirectement une participation de 45 % dans la holding Amorim Energia, qui est le principal actionnaire de la compagnie pétrolière Galp avec une participation d'environ 33 %.

"Sonangol a, dans ses investissements dans Galp et Millennium bcp, des intérêts stratégiques et financiers, et c'est pour cette raison qu'elle maintient sa participation dans les deux sociétés", a déclaré Gaspar Martins, ajoutant que Sonangol chercherait à faire en sorte que leur valeur augmente avec le temps et que des dividendes lui soient versés.

Interrogé sur les fusions potentielles dans le secteur bancaire portugais, il a déclaré que "nos décisions seront basées sur des évaluations à faire avant toute démarche" pour s'assurer que toute fusion impliquant Millennium bcp favorise une augmentation de la valeur totale de la banque et du prix de l'action.