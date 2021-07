La société royale du Canada crée un prix en l'honneur de la juge Rosalie Silberman Abella

OTTAWA, 01 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) a le plaisir d'annoncer la création d'un prix en l'honneur de la juge Rosalie Silberman Abella, une initiatrice de changement reconnue pour ses contributions intellectuelles visionnaires et son engagement à promouvoir l'égalité et l'équité dans la société canadienne et au-delà.



Au cours de sa carrière exceptionnelle, la juge Abella a apporté sa contribution à de nombreuses initiatives juridiques et judiciaires révolutionnaires. Elle a présidé et rédigé l'Étude ontarienne sur l'accès des personnes handicapées aux services juridiques en 1983 et a été l'unique commissaire de la Commission royale d'enquête sur l'égalité en matière d'emploi de 1984, créant le terme et le concept d'« équité en matière d'emploi ». Les théories de l' « égalité » et de la « discrimination » qu'elle a élaborées dans le rapport de sa Commission royale ont été adoptées par la Cour suprême du Canada dans sa première décision traitant des droits à l'égalité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en 1989. Le rapport a été mis en œuvre par les gouvernements du monde entier.

Le prix Rosalie-Silberman-Abella dans le domaine de la justice, d'un montant de 1 000 $, sera remis chaque année à un étudiant diplômé en droit de chacune des facultés de Droit du Canada et étant le plus susceptible d'exercer une influence positive sur l'équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde. Les premiers lauréats du prix Rosalie-Silberman-Abella dans le domaine de la justice seront annoncés au printemps 2022.

« Depuis plus de 100 ans, des prix de la SRC sont créés en l'honneur d'éminents Canadiens qui ont contribué, au cours de leur vie, à bâtir un pays et un monde meilleurs », a déclaré le Président de la SRC, Jeremy N. McNeil. « L'idée de ce prix a émergé spontanément parmi les admirateurs des contributions historiques dans le domaine du droit et du leadership au Canada apportées par la juge Abella. »

Le Professeur McNeil a ajouté : « Il est particulièrement approprié de partager la nouvelle de la création de ce prix passionnant lors du Jour de la Confédération, car c'est également la fête de la juge Abella. »

La juge Abella prend sa retraite de la Cour suprême du Canada aujourd’hui, le jour de son 75e anniversaire.

Pour des informations supplémentaires, contactez Darren Gilmour à dgilmour@rsc-src.ca.