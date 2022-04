La société russe Gazprom se retire des affaires en Allemagne dans le cadre d'une dispute sur les prix.

Il n'était pas immédiatement clair comment cette décision affecterait l'approvisionnement en gaz russe, dont l'Allemagne dépend pour environ 40% de ses besoins.

La société a déclaré qu'elle avait mis fin à sa participation dans Gazprom Germania GMBH et à tous ses actifs, y compris Gazprom Marketing & Trading Ltd. Elle n'a fourni aucun autre détail ni explication.

Le quotidien économique allemand Handelsblatt a rapporté jeudi que le ministère allemand de l'économie envisageait d'exproprier les unités de Gazprom et de Rosneft dans le pays, en raison de préoccupations concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Le Kremlin a déclaré vendredi que toute mesure de ce type constituerait une violation du droit international.

Gazprom Germania est basée à Berlin et son seul actionnaire est Gazprom Export, une filiale à 100 % de Gazprom.

L'entité allemande possède des filiales, notamment en Suisse et en République tchèque.

Elle énumère ses principaux domaines d'activité comme étant le stockage, le commerce et la fourniture de gaz comme carburant pour le transport routier et la navigation, avec un réseau de stations-service en Allemagne et en République tchèque.

Le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi un décret visant à imposer le prix du gaz en roubles aux acheteurs de ce que Moscou considère comme des pays inamicaux. L'Allemagne rejette ce changement, et son ministre de l'économie a déclaré jeudi qu'elle ne se soumettrait pas au "chantage de Poutine".