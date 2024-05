Le géant russe des métaux Nornickel envisage un projet commun de construction d'une raffinerie de métaux du groupe du platine (MGP) à Bahreïn, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Nornickel est le premier producteur mondial de palladium et l'un des principaux producteurs de platine, représentant respectivement 41 % et 12 % de la production minière mondiale. Ces deux métaux sont principalement utilisés dans les pots d'échappement des véhicules pour neutraliser les émissions nocives des moteurs, et le platine est également utilisé en joaillerie.

La source n'a pas précisé le calendrier du projet ni la capacité de production de la raffinerie.

Le roi Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahreïn s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin plus tôt dans la journée de jeudi. Dans un commentaire à la télévision d'État après les entretiens, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que Nornickel envisageait de construire "une usine de production de platine" à Bahreïn.

M. Novak n'a pas donné d'autres détails. Nornickel s'est refusé à tout commentaire.

Nornickel n'a pas été directement visée par les sanctions occidentales imposées à Moscou depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022, mais certaines des raffineries russes de métaux précieux, qui traitent aussi généralement des platinoïdes, l'ont été.

La Grande-Bretagne, par exemple, a imposé des sanctions à la plus grande raffinerie publique russe, Krastsvetmet, en novembre, alors que Londres ciblait l'industrie aurifère russe.

Les sanctions imposées à Moscou au cours des deux dernières années ont porté atteinte à la logistique de Nornickel, aux flux commerciaux habituels, aux transferts d'argent et aux achats d'équipements importés. L'entreprise, qui produit également du nickel et du cuivre, a remanié sa stratégie de production et de vente afin de trouver des moyens d'atténuer les dommages.