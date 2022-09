La société singapourienne Asia Innovations Group prévoit d'entrer en bourse aux États-Unis via une fusion SPAC de 2,5 milliards de dollars.

Le développeur d'applications mobiles Asia Innovations Group Limited (ASIG), basé à Singapour, a déclaré vendredi qu'il allait s'introduire en bourse en fusionnant avec une entreprise à chèque en blanc dans le cadre d'une opération qui valorise l'entité combinée à 2,5 milliards de dollars.

La fusion d'ASIG avec la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) Magnum Opus Acquisition Ltd apporterait un produit brut estimé à 200 millions de dollars en espèces, que Magnum Opus a obtenu par le biais de sa propre introduction en bourse en mai 2021.

ASIG, qui exploite l'application de diffusion en direct Uplive et la plateforme de commerce électronique Hekka, vise également jusqu'à 150 millions de dollars provenant d'une levée de fonds supplémentaire, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ces fonds serviront à soutenir la croissance des produits d'ASIG ainsi que les opportunités d'acquisition, a précisé ASIG.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023, sous réserve des approbations réglementaires, a-t-elle ajouté.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers par le biais de cotations sur le marché, et les placent dans une fiducie dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique.

ASIG a déclaré avoir fait appel à Kirkland & Ellis, Evercore, Incentrum Securities et XCap Partners comme conseillers pour la fusion, tandis que White & Case a conseillé Magnum Opus. (Reportage de Roxanne Liu à Pékin et de Kane Wu à Hong Kong ; Montage de Jamie Freed)