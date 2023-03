La société singapourienne Sea supprime de nouveaux emplois dans son unité de commerce électronique Shopee - Bloomberg News

La société de commerce électronique et de jeux Sea Ltd, basée à Singapour, supprime moins de 500 emplois dans son unité indonésienne Shopee, a rapporté Bloomberg News vendredi, dans le cadre d'une vague plus large de suppressions visant à contrôler des pertes croissantes.

Les derniers licenciements affectent les travailleurs à temps plein et les travailleurs contractuels de l'équipe de service à la clientèle de Shopee, a déclaré le rapport, citant une personne familière avec l'affaire. Sea n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. En septembre, Bloomberg a rapporté que Sea avait supprimé 3 % des employés de son unité indonésienne. L'entreprise a également licencié plus de 7 000 personnes, soit environ 10 % de sa main-d'œuvre l'année dernière, selon un rapport d'Information.