La société singapourienne Zilingo licencie son PDG Ankiti Bose après une suspension

La startup de mode Zilingo, basée à Singapour, a licencié son directeur général Ankiti Bose à la suite d'une enquête indépendante sur des "plaintes pour de graves irrégularités financières", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par e-mail vendredi.

Bose a déclaré à Reuters dans une déclaration par courriel que Zilingo avait chargé le cabinet de conseil en risques d'entreprise Kroll d'enquêter sur une "plainte anonyme de dénonciation" contre elle et a déclaré qu'elle avait été licenciée à tort.

Bose, qui avait été initialement suspendue par Zilingo le 31 mars dans l'attente de l'enquête, a également déclaré que cette semaine, elle avait informé le conseil d'administration en détail de "la quantité de harcèlement et de contraintes" qu'elle avait subis au cours des dernières années.

"Au moment de mon prétendu licenciement, les conclusions de Kroll et de Deloitte ne m'ont pas encore été présentées et mes rapports étant incomplets, le conseil d'administration m'a injustement licenciée aujourd'hui pour 'insubordination' sans me donner la chance de répondre pleinement aux préoccupations qui ont été soulevées", a-t-elle déclaré.

Kroll a refusé de commenter. Deloitte n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires par courriel et par téléphone. Zilingo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel.

Zilingo n'a pas donné de détails sur l'enquête dans sa déclaration mais a ajouté qu'un cabinet de conseil de haut niveau avait été désigné pour examiner les allégations de "harcèlement" portées à la connaissance du conseil d'administration par Bose après sa suspension.

Zilingo a déclaré que l'enquête avait "conclu que la société avait pris les mesures appropriées et suivi la procédure régulière pour traiter ces plaintes qui ont été portées à leur connaissance." (Reportage d'Anshuman Daga à Singapour et de Jaiveer Singh Shekhawat, Shubham Kalia à Bengaluru ; Montage d'Edmund Blair)