La société sud-africaine Growthpoint Properties Ltd a déclaré mercredi que son revenu distribuable semestriel avait augmenté de 1,3 %, mais a averti que la croissance devrait être modérée en 2023 en raison de l'incertitude de l'environnement macroéconomique mondial.

Growthpoint a déclaré que son revenu distribuable par action, la principale mesure de la performance financière sous-jacente dans le secteur de l'immobilier coté en bourse, a augmenté à 77,9 cents au cours des six mois se terminant le 31 décembre, par rapport à 76,9 cents l'année précédente.

Le copropriétaire du complexe haut de gamme V&A Waterfront, qui abrite plusieurs sièges sociaux d'entreprises, des hôtels, des boutiques et des restaurants, a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 7,4 %, grâce à une hausse des revenus locatifs en Afrique du Sud et à des acquisitions en Australie.

Growthpoint, qui possède un portefeuille de 541 propriétés en Afrique du Sud, en Australie, au Royaume-Uni, en Pologne et en Roumanie, a déclaré que les vacances ont augmenté dans son secteur de vente au détail, mais qu'elles ont diminué dans les secteurs des bureaux et de l'industrie.

Alors que l'offre de bureaux reste excédentaire et que les employeurs appliquent un modèle de travail hybride, on constate un regain d'intérêt pour les immeubles de bureaux haut de gamme qui proposent des commodités et une alimentation de secours dans le contexte de la crise énergétique que traverse le pays.

Dans le secteur de la vente au détail, les transactions ont retrouvé leur niveau d'avant la crise, "mais les consommateurs subissent une pression financière accrue en raison de l'augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt", a déclaré la société.