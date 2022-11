La société sud-africaine Naspers annonce une baisse de ses bénéfices semestriels

La société cotée en Afrique du Sud a déclaré dans un communiqué que le bénéfice principal par action pour le semestre clos le 30 septembre devrait baisser de 54,70% à 61,70%, par rapport aux 416 cents américains affichés il y a un an.

"Au cours de la période, les attentes en matière de croissance et les valorisations ont subi une pression importante, les consommateurs s'adaptant aux réalités d'une inflation et de taux d'intérêt plus élevés sur leur vie quotidienne et leur pouvoir d'achat", a déclaré Naspers.

Naspers, qui détient une participation de 28,10 % dans le groupe chinois de jeux en ligne et de médias sociaux Tencent par l'intermédiaire de sa filiale Prosus NV, cotée à Amsterdam, a déclaré que malgré la baisse des bénéfices, ses activités de commerce électronique ont maintenu une forte dynamique de croissance des ventes.