La société sud-africaine Paramount reçoit des commandes d'avions Mwari

Le premier de ces avions de reconnaissance, de surveillance et de frappe de précision à hélice sera livré cette semaine, a annoncé Paramount en marge du salon Africa Aerospace and Defence à Pretoria.

Paramount a refusé de nommer les deux premiers clients du Mwari. Mais la société a déclaré qu'elle ciblait des clients militaires dans les pays en développement d'Afrique et d'Asie pour les ventes.

"Nous avons un immense intérêt dans le monde entier", a déclaré Ivor Ichikowitz, fondateur de Paramount Group. "Notre plus grand défi pour l'instant va être de mettre en place une capacité de production assez rapidement pour répondre à la demande."

Le secteur de la défense jouait autrefois un rôle majeur dans l'économie sud-africaine - un héritage du régime raciste de l'apartheid, qui devait produire localement en raison des embargos - et possédait l'une des industries d'armement non alignées les plus diversifiées au monde.

Plus récemment, cependant, elle a souffert d'une compression des dépenses de défense au niveau mondial et de la faiblesse de son marché intérieur.

Le Rooivalk - un hélicoptère d'attaque développé par l'entreprise de défense publique Denel dans les années 1980 - a été le dernier avion militaire conçu et fabriqué en Afrique du Sud. Mais il n'a jamais atteint la production à grande échelle, et la fabrication a pris fin au début des années 2000.

Le développement du Mwari a commencé en 2010. Paramount le commercialise comme une alternative relativement bon marché aux avions militaires coûteux et nécessitant beaucoup d'entretien pour la surveillance, la patrouille maritime et les opérations anti-insurrectionnelles.

Un modèle de base coûte environ 10 millions de dollars, avec des options supplémentaires comprenant des nacelles optiques de haute technologie, la collecte de renseignements électroniques et la vision nocturne.

À ce jour, Paramount a investi environ plus de 250 millions de dollars dans le développement de l'avion.

Ichikowitz a déclaré que l'objectif était, à terme, de vendre des installations de fabrication modulaires permettant aux clients de produire localement leurs propres versions du Mwari. Paramount utilise déjà un système similaire pour construire des véhicules terrestres sur différents sites dans le monde.

"Paramount a été le pionnier du concept de production portable il y a quelques années", a déclaré Ichikowitz. "Ce que nous avons en Afrique du Sud est la première des micro-usines qui seront finalement construites dans le monde entier pour produire cet avion." (Cette histoire est corrigée pour préciser que 250 millions de dollars, et non 750 millions de rands (42 millions de dollars), ont été investis dans le développement de l'avion, après clarification de la société)

(1 $ = 17,7103 rands)