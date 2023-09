La société pétrochimique sud-africaine Sasol s'attend à ce que le gouvernement approuve sa proposition de normes d'émission minimales alternatives pour le dioxyde de soufre, a déclaré son directeur général à Reuters jeudi.

L'entreprise est en pourparlers avec le gouvernement depuis 2015, lorsque ses opérations de Secunda ont obtenu un report de 10 ans pour respecter la nouvelle norme d'usine pour le dioxyde de soufre (SO2) en ce qui concerne les chaudières dans les usines de vapeur.

Sasol, le plus grand producteur mondial de combustibles liquides et de produits chimiques à partir du charbon, a souvent été critiqué par les activistes et les écologistes pour ne pas avoir fait assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans son rapport sur le développement durable 2021, Sasol a déclaré qu'elle était le plus grand émetteur ponctuel de GES.

Le dioxyde de soufre est un polluant qui nuit considérablement à la santé humaine et à l'environnement.

L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2030 et de parvenir à un bilan net nul d'ici à 2050, mais la réduction de ses émissions de SO2 s'est avérée délicate.

"Nous respectons aujourd'hui 98 % de nos normes minimales en matière d'émissions. La seule chose sur laquelle nous sommes très clairs et que nous ne respecterons pas d'ici 2025, ce sont nos émissions de SO2", a déclaré le PDG Fleetwood Grobler à Reuters.

Mais M. Grobler estime que la solution proposée par Sasol est meilleure que celle présentée par le gouvernement "et qu'en fin de compte, l'appel, pour nous, serait favorable parce que nous pensons que la solution est tout simplement meilleure".

La société attend maintenant la décision d'un forum d'experts techniques mis en place par le ministre des forêts, de la pêche et de l'environnement, a déclaré Sasol aux investisseurs lors d'une visite de ses opérations phares près de Johannesburg vendredi.

"Le forum a deux mois pour traiter la question", a déclaré Simon Baloyi, vice-président exécutif des opérations énergétiques et de la technologie. "Le ministre devrait donc recevoir une réponse du forum avant la fin de l'année".