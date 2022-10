La société sud-africaine Telkom lance un réseau 5G avec Huawei

Telkom, qui appartient en partie à l'État, rejoint ses grands rivaux Vodacom et MTN et son homologue plus petit Rain dans la course à la 5G, car il veut stimuler ses activités de données mobiles et de haut débit fixe en forte croissance, dans un contexte de demande croissante de haut débit.

"La pandémie de COVID a entraîné des changements importants dans le mode de vie des Sud-Africains, en raison du travail à domicile ou de l'école à la maison, des achats en ligne et d'une culture du type 'always on'", a déclaré Fortune Wang, Carrier Business Director pour Huawei South Africa.

La 5G, avec son ultra haut débit et sa faible latence, prendra en charge de nouveaux services pour les consommateurs sud-africains, comme la réalité augmentée en ligne et les jeux en réalité virtuelle, ainsi que le streaming en ultra haute définition, tout en permettant aux entreprises de bénéficier des technologies du cloud et de l'intelligence artificielle, a ajouté Wang.

"Au lancement, Telkom se concentrera principalement sur la fourniture de solutions d'accès sans fil fixes 5G super rapides, au fur et à mesure que la demande de 5G mobile augmentera, nous compléterons cela avec des propositions mobiles appropriées", a déclaré Lunga Siyo, directeur général de Telkom Consumer and Business.

Boudée dans le nord du monde en raison de problèmes de sécurité, ce que Huawei a démenti, la société chinoise domine en Afrique en tant que fournisseur d'équipements à de nombreux opérateurs de télécommunications.