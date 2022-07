PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse en début de séance jeudi en attendant les annonces de la Banque centrale européennes sur sa politique monétaire, tandis que l'éclatement de la coalition au pouvoir à Rome impacte les banques italiennes. À Paris, le CAC 40 cède 0,17% à 6.174,20 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 perd 0,23% et à Francfort, le Dax recule de 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,3%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,32%. La Bourse de Milan abandonne encore 1,78%, plombée notamment par le secteur bancaire (-4,2%) alors que le rendement de la dette italienne à dix ans a atteint, à plus de 3,62%, son plus haut niveau depuis fin juin. Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a annoncé au Parlement qu'il allait rencontrer le président Sergio Mattarella dans le courant de la journée pour l'informer de ses intentions, au lendemain de l'éclatement de sa coalition gouvernementale. . Selon des sources politiques, Mario Draghi devrait lui remettre sa démission, ce qui devrait ouvrir la voie à des élections anticipées en septembre ou en octobre. Les banques BPER , Unicredit , Banco BPM et Intesa Sanpaolo cèdent de 3,14% à 4,98%. Cette nouvelle crise politique en Italie n'affecte pas l'euro , soutenu par la reprise des livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 et par la perspective d'une remontée des taux de la BCE pour la première fois depuis 2011. La BCE annonce sa décision de politique monétaire à 12h15 GMT et la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, est prévue à 12h45 GMT. En plus d'une annonce sur ses taux, l'institution devrait également annoncer un nouvel outil visant à limiter un creusement excessif des écarts de rendements entre les dettes des pays de la zone euro. Plusieurs résultats d'entreprises animent par ailleurs la cote. Publicis grimpe en tête du CAC (+4,80%) après relevé ses prévisions annuelles et publié une croissance organique et une marge bénéficiaire supérieures aux attentes au premier semestre. Dans son sillage, le secteur des médias signe la plus forte hausse (+1,14%). Orpea (+3,86%), Sartorius (+5,1%), ASM International (+6,50%) ou encore Nokia (+5,1%) sont en hausse après leurs publications. SAP recule de 3,79%, le groupe allemand de logiciels ayant abaissé son objectif de profit annuel à cause de la guerre en Ukraine. En baisse, SEB chute de 11,47% et Electrolux de 10,01% après leurs résultats. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)