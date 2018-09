La société suisse BlueBotics, spécialiste en technologies de navigation, fait équipe avec Forestay Capital pour soutenir son expansion internationale

St-Sulpice, Suisse, le 26 septembre 2018 ... L'entreprise suisse de technologie de navigation BlueBotics a annoncé aujourd'hui que Forestay Capital Ltd, le fonds tech fermé de Bertarelli lancé plus tôt cette année, a pris une participation au capital de la société, avec pour objectif de donner une impulsion à son expansion internationale.

BlueBotics, dont le siège social est situé à St-Sulpice, développe et vend des technologies de navigation de pointe pour l'automatisation des véhicules industriels. Sa gamme de produits ANT® a été installée sur plus de 1'000 véhicules à travers le monde, en réponse aux besoins de différents secteurs industriels, de la manutention à la logistique hospitalière en passant par le nettoyage. Avec plus de 15 ans d'expérience, l'entreprise a développé des relations solides avec les principaux fabricants de véhicules à guidage automatique; la technologie de BlueBotics est aujourd'hui intégrée à leur offre de produits.

"Nous sommes ravis d'accueillir Forestay Capital, une plateforme d'investissement technologique dynamique avec un solide héritage entrepreneurial qui partage nos valeurs et notre vision. Nous recherchions le bon partenaire pour nous aider à capitaliser sur la demande croissante de l'industrie pour des solutions de navigation flexibles et rentables destinées aux véhicules à guidage automatique, solutions que nous offrons avec la gamme de nos produits ANT®. Grâce à l'expérience et à la solidité financière de Forestay Capital, nous sommes maintenant bien placés pour renforcer le leadership mondial de BlueBotics ", a déclaré Nicola Tomatis, CEO de BlueBotics.

"Après avoir analysé le marché pendant plus d'un an, le fonds a identifié BlueBotics comme le leader des technologies de navigation dans une industrie où l'adoption atteint maintenant un point d'inflexion. Forestay Capital est très heureux de s'associer à la direction de l'entreprise pour soutenir les prochaines étapes de son expansion internationale ", déclare Frederic Wohlwend, Managing Partner de Forestay Capital SA.

A propos de BlueBotics

BlueBotics SA est issue de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en 2001. L'entreprise suisse, basée à St-Sulpice, est un leader technologique en matière de solutions autonomes de navigation pour véhicules à usage professionnel. L'entreprise est principalemet active sur deux grands marchés : l'automatisation industrielle et la robotique de service. BlueBotics est aujourd'hui présent dans plus de 20 pays. Son système ANT® est installé dans plus de 1'000 véhicules dans le monde.

www.bluebotics.com

A propos de Forestay Capital

Fondée en 2017, Forestay investit dans le secteur de la technologie en se concentrant sur des entreprises technologiques innovantes ayant déjà fait leur preuve sur le marché, en Europe, aux Etats-Unis et en Israël, qui remettent en question les modèles établis et le statu quo, principalement par le biais de logiciels et de données. Forestay fait partie de Waypoint Capital, présidée par Ernesto Bertarelli, qui soutient un large portefeuille de sociétés d'investissement de premier plan.

www.forestaycapital.com

