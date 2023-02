Le président du conseil d'administration Yancey Hai, dans des commentaires optimistes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, a déclaré que l'entreprise bénéficiait du passage des véhicules à essence traditionnels aux VE.

"En moyenne, l'entreprise connaîtra une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années. Si vous dites que le moyen terme est de trois à cinq ans, je pense que notre objectif est de connaître une croissance à deux chiffres au moins pour les cinq prochaines années", a-t-il déclaré.

Les composants tels que les ventilateurs, qui étaient auparavant principalement destinés à des produits tels que les ordinateurs personnels, sont désormais de plus en plus utilisés dans les VE, a ajouté M. Hai, après que la société ait annoncé que son bénéfice brut du quatrième trimestre avait bondi de 32 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,6 milliards de dollars tunisiens (974,55 millions de dollars).

"Les VE vont donc être l'un des plus gros moteurs, et aussi les centres de données", a-t-il déclaré, pointant du doigt les "énormes" centres que des entreprises telles que Meta Platforms et Microsoft Corp construisent.

Tesla a déclaré la semaine dernière qu'il ouvrirait une partie de son réseau de recharge américain aux VE fabriqués par ses rivaux dans le cadre d'un programme fédéral de 7,5 milliards de dollars visant à étendre l'utilisation des VE et à réduire les émissions de carbone.

M. Hai a déclaré que si la situation de la chaîne d'approvisionnement de Delta et des usines automobiles s'était beaucoup améliorée - l'industrie automobile a été particulièrement touchée par les troubles liés au COVID en Chine et par une pénurie mondiale de puces - certaines puces, comme les microcontrôleurs, sont encore confrontées à des pénuries mineures.

Delta, dont les actionnaires comprennent le gouvernement de Singapour, fabrique des dispositifs qui contrôlent le flux d'électricité dans une gamme de produits tels que les smartphones, les ordinateurs personnels, les serveurs et les stations de recharge de véhicules électriques.

Les actions de Delta ont augmenté de 1,2 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une valeur marchande de 24,68 milliards de dollars. Elles ont clôturé à plat jeudi, contre un gain de 1,3 % pour le marché plus large.

(1 $ = 30,3730 dollars taïwanais)