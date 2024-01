Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast a signé samedi un accord en vue d'établir ses premières installations de production en Inde, alors que l'ambitieuse entreprise cherche à pénétrer le troisième marché mondial des véhicules.

VinFast et l'État méridional du Tamil Nadu ont convenu de travailler à un investissement pouvant atteindre 2 milliards de dollars, avec un engagement prévu de 500 millions de dollars pour les cinq premières années du projet, selon une déclaration commune.

La construction des usines de fabrication de véhicules électriques et de batteries devrait commencer cette année et générer 3 000 à 3 500 emplois localement, selon le communiqué.

Reuters a rapporté mercredi que VinFast ouvrirait sa première usine indienne à Thoothukudi, dans le Tamil Nadu, où elle fabriquerait des batteries pour véhicules électriques.

Fondée en 2017 et fabriquant des VE depuis 2021, VinFast a annoncé de nombreux plans de croissance pour les VE à l'étranger. La société a fait ses débuts sur le Nasdaq en août et a signalé pour la première fois ses plans d'expansion en Inde un mois plus tard.

La capitale du Tamil Nadu, Chennai, surnommée le Détroit de l'Asie, et d'autres districts accueillent plusieurs acteurs du secteur des VE, notamment les fabricants indiens de deux-roues Ola Electric et Ather, ainsi que le Chinois BYD .

VinFast a déclaré que le projet du Tamil Nadu devrait devenir un centre de production de VE de premier ordre dans la région, avec une capacité annuelle pouvant atteindre 150 000 véhicules, contre 250 000 pour son usine principale au Viêt Nam. La déclaration commune ne précise pas la capacité de l'installation de batteries.

Les modèles électriques ne représentaient qu'environ 2 % des ventes de voitures en Inde l'année dernière, mais le gouvernement national vise une part de 30 % d'ici à 2030 et travaille sur un programme destiné à attirer les fabricants de VE.

Le gouvernement du Tamil Nadu s'est engagé à fournir un terrain dégagé pour les installations de fabrication, une alimentation électrique ininterrompue et d'autres aides à l'infrastructure, selon la déclaration.

VinFast a déclaré qu'elle prévoyait également un réseau de concessionnaires à l'échelle nationale. (Reportage de Phuong Nguyen à Hanoi ; Rédaction de William Mallard)