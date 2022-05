La société zambienne Mopani prévoit de reprendre la production de cobalt en raison de la hausse des prix

L'accélération des ventes de véhicules électriques a alimenté une ruée vers le nickel, le cobalt et le lithium, propulsant les prix des matériaux de batterie vers des sommets pluriannuels.

Brian Musonda, responsable des investissements chez ZCCM-IH, la branche zambienne des investissements miniers, a déclaré que la hausse des prix était une raison économique forte pour relancer le traitement du cobalt.

"Dès l'année prochaine, Mopani commencera à traiter les concentrés pour le cobalt et notre plan est de produire quelque chose entre 4 000 et 5 000 tonnes par an", a déclaré Musonda à Reuters.

Mopani augmentera par la suite la production de cobalt, que la société exploitait historiquement comme un sous-produit du cuivre, a ajouté Musonda.

"Nous avons du matériel qui se trouve à la surface. Il a déjà été extrait en tant que partie des minerais de cuivre, mais il n'a pas pu être traité car le prix du cobalt était trop bas."

La production de cuivre en Zambie a chuté à 800 696 tonnes l'année dernière, contre 837 996 tonnes l'année précédente, selon les données obtenues auprès de l'agence nationale des statistiques en mars.

La production de cobalt a également chuté à 247 tonnes l'année dernière, contre 316 tonnes l'année précédente, selon l'agence des statistiques de Zambie.

L'année dernière, ZCCM-IH a accepté d'acheter la participation majoritaire de Glencore dans Mopani Copper Mines dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars financée par la dette et a déclaré qu'elle chercherait un nouvel investisseur.

La vente a suivi la tentative de Glencore de suspendre les opérations à Mopani en raison de la faiblesse des prix du cuivre et des perturbations du COVID-19, ce qui a incité le gouvernement à menacer de révoquer les licences de la société.