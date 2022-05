La soif de carburant des États-Unis et de l'Europe fait monter en flèche les prix du pétrole physique

La pénurie de carburant dans les principaux pays consommateurs, juste au moment où la saison estivale de conduite aux États-Unis démarre, a fait grimper les prix demandés près et au-dessus des sommets historiques pour les types de pétrole léger et moyen, de l'Afrique de l'Ouest à la mer du Nord.

Ces fortes hausses soulignent l'étroitesse du marché et la difficulté de faire baisser les coûts des carburants de transport, qui ont poussé l'inflation vers des sommets inégalés depuis 40 ans et déclenché des craintes de récession aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe.

Les offres pour les bruts moyennement doux Forcados Blend et Escravos du Nigeria ont approché une prime de 8 $ par rapport au Brent daté, ont déclaré les traders, leur plus haut niveau jamais atteint selon les données de Refinitiv Eikon.

Ces qualités sont facilement raffinées en distillats moyens comme le diesel. Le Qua Iboe, un autre type de pétrole nigérian qui convient au raffinage en essence, était proposé pour une prime sans précédent de 6 $ par rapport au Brent daté.

"Le brut nigérian est soutenu par les pénuries d'essence et de distillats en général en Europe et aux États-Unis", a déclaré un négociant de brut ouest-africain.

Les marges de raffinage de l'essence, également appelées cracks, dans le nord-ouest de l'Europe ont atteint un nouveau sommet la semaine dernière, à un peu plus de 40 $ le baril, avant de redescendre d'environ 10 $ - toujours près des sommets atteints pour la dernière fois en 2015, les stocks y ayant plongé d'un quart ou de 250 000 tonnes sur la semaine.

En mer du Nord, les différentiels d'Oseberg et d'Ekofisk sont à des sommets historiques, selon les négociants, en partie en raison de la réduction des chargements autour de la maintenance dans ce dernier.

Les barils non russes importés en mer, y compris de Norvège, dans le port polonais de Gdansk sur la mer Baltique, sont en hausse car les raffineries d'Europe de l'Est et d'Allemagne cherchent des alternatives au pétrole russe.

Aux États-Unis, le brut léger non corrosif américain West Texas Intermediate (WTI), favorable à l'essence, a atteint son plus haut niveau depuis mars au début du mois.

Le prix moyen du diesel aux États-Unis a oscillé autour d'un record de 5,58 $ ce mois-ci, en hausse de trois quarts par rapport à l'année dernière, alors que le coût de revient au détail du gallon d'essence a dépassé 4,37 $ - également un record.

"Les (marges) sur l'essence et les distillats ont déjà perdu plusieurs dollars", a déclaré une source de raffinage européenne. "Donc, dès que les cracks auront une certaine correction, les différentiels devraient se détacher."