La solidité des finances des ménages peut signifier que la Fed doit en faire plus -Kashkari

"Ces bilans plus solides conduisent-ils les gens à dépenser davantage, à être plus confiants, à changer leur comportement, leurs habitudes de dépenses, et est-ce plus durable - dans ce cas, la Fed doit peut-être être encore plus agressive", a déclaré Kashkari à l'Urban Institute.

Cela pourrait signifier des compromis difficiles pour la Réserve fédérale, qui augmente déjà les taux plus rapidement qu'elle ne l'a fait depuis des décennies pour refroidir l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans.

Les responsables politiques de la Fed s'attendent à ce que la fourchette cible des taux d'intérêt à court terme, qui se situe actuellement entre 0,75 % et 1 %, soit augmentée d'un point de pourcentage d'ici juillet, et que d'autres hausses de taux, potentiellement moins importantes, suivent.

L'espoir "plausible", a déclaré cette semaine le président de la Fed, Jerome Powell, est que des coûts d'emprunt plus élevés freineront suffisamment la demande de main-d'œuvre pour ralentir les gains salariaux qui pourraient autrement alimenter l'inflation, mais pas au point que les entreprises aient recours à des licenciements massifs qui pourraient déclencher une récession.

M. Kashkari a déclaré que parce que beaucoup de choses échappent au contrôle de la Fed - les chaînes d'approvisionnement, par exemple, qui, dans leur état actuel d'enchevêtrement, poussent les prix à la hausse d'une manière qui ne fait qu'empirer avec les blocages du COVID-19 en Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Nous savons que nous devons réduire l'inflation ; nous faisons tout ce que nous pouvons pour parvenir à un "atterrissage en douceur", mais je vais être honnête avec vous : Je ne connais pas les probabilités que nous y parvenions", a déclaré M. Kashkari.

Une déroute des actions, notamment une chute de 18 % de l'indice S&P 500 depuis sa clôture record du 3 janvier, pourrait aider la Fed, en réduisant les dépenses et donc la demande.

"L'effet de richesse est une chose réelle... ceux qui ont des actions ont des 401K plus élevés, ils se sentent plus confiants, ils sortent et dépensent plus, lorsque ces choses baissent, cela peut changer leur comportement", a déclaré Kashkari. Bien que la Fed ne cible pas les prix des actions, "nous prêtons attention à cette rétroaction".