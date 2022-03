Laurent Pignot Analyste Suivre 114 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. La solution blockchain la plus utilisée par les entreprises 25/03/2022 | 11:25 Laurent Pignot 25/03/2022 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Lorsque nous parlons de blockchains, notre subconscient nous renvoie généralement à la solution apportée par le(s) mystérieux créateur(s) de la blockchain Bitcoin. Un réseau public et ouvert à tous, sans contrôle central et sans condition d'accès. Une solution révolutionnaire mais qui est loin d’être optimale pour les entreprises. Tant pour le manque de confidentialité qu'offrent les blockchains publiques que pour la lenteur d’exécution et les frais d’opérations qui peuvent être exorbitants pour une seule transaction. Pour pallier ces lacunes, de nouvelles technologies blockchains ont été introduites pour des applications prêtes à l’emploi, permettant aux entreprises de créer de nouveaux business models. La plus utilisée d’entre elles, à l’heure actuelle, est la solution apportée par IBM : HyperLedger Fabric. Comme je le mentionnais dans un de mes épisodes sur le Web 3.0, les blockchains ne sont pas toutes publiques. Il existe aussi des blockchains privées et permissionnées (pour bien comprendre la nuance entre les blockchains publiques, privées et permissionnées, retrouvez mon épisode en cliquant ici). Dans cet article, et vous vous en doutez bien, nous allons nous concentrer sur une blockchain privée. La blockchain privée Pour faire simple et rapide, les acteurs évoluant sur une blockchain privée n’ont pas tous les mêmes droits. Contrairement à une solution publique, seules les entités ayant reçu une invitation authentique et vérifiée par un administrateur pourra prendre ses fonctions. Dans ce sens, une validation est nécessaire par les opérateurs du réseau (qui sont déjà en place). Ces opérateurs peuvent être les créateurs de la blockchain ou des entités déjà implantées sur la solution. Ces acteurs, grâce à la blockchain privée, peuvent contrôler son accès et avoir des droits privilégiés comme par exemple modifier, autoriser ou refuser certaines transactions. Le réseau est seulement accessible à un nombre limité d’individus et les nouveaux entrants doivent d'abord être validés par les opérateurs du réseau, autrement dit, par un organe central décisionnaire.





L'accessibilité des données peut varier d’un nœud à l’autre, autrement dit, d’un individu à l’autre en fonction des droits d’accès définis par les opérateurs. Concrètement, dans le cadre de la blockchain privée, la qualité de l’autorité refait surface mais avec la technologie de la blockchain. Tout le monde ne peut pas participer, effectuer des transactions et authentifier les modifications apportées sur ce type de blockchain.

Différence entre une blockchain publique et une blockchain privée

Source : PwC Hyperledger Fabric La framework de blockchain la plus utilisée au niveau des entreprises est la solution Hyperledger Fabric. Source : blockdata.tech

La solution d’IBM a été développée en 2015 et elle est désormais disponible sur tous les clouds : Google Cloud, AWS d’Amazon, Oracle ou encore SAP. Son adoption a été massive grâce à l’architecture modulaire permise par la solution et qui s’adapte à un large éventail de cas d’utilisation. Fabric permet aux organisations de conserver leurs informations confidentielles tout en diffusant uniquement les données qu’elles souhaitent communiquer à certaines parties prenantes de la blockchain. Bien que la blockchain soit privée, Hyperledger Fabric est open source, c'est-à-dire qu’elle permet à tous les développeurs de s’appuyer sur ce qu’ils ont déjà créé, ce qui rend la solution évolutive et adaptable. Cette modularité est l’une des caractéristiques les plus précieuses d’un point de vue commercial. En plus, la solution d’IBM, met en œuvre la preuve de concept (Proof-of-Concept dans la version anglo-saxonne) ce qui permet aux sociétés de tester la technologie afin de vérifier si elle se révèle rentable et qu’elle fonctionnera comme prévu dans les activités de l'entreprise avant de souscrire aux solutions proposées par IBM. Hyperledger Fabric offre un riche système d’autorisations qui permet aux organisations d’allouer efficacement, et à leur gré, l’accès en lecture et en écriture des transactions sur le réseau blockchain. Ainsi les parties autorisées se voient proposer des clés publiques et privées de manière à ce qu’elles puissent interagir avec la blockchain que quand elles en sont autorisées. Concrètement, il est possible, par exemple, d’autoriser que à certains membres d’une chaîne d'approvisionnement d’avoir accès à la visibilité des transactions. Dans le cas d’une chaîne d’approvisionnement, avec le réseau Fabric, les entreprises disposant d’une authentification permettant d’accéder à la blockchain peuvent avoir accès aux données des transactions antérieures de manière automatique et en toute transparence (un gain de temps non négligeable). Ce qui permet également de limiter les interférences entre les acteurs et de réduire à néant la contrefaçon ou les tentatives de fraude entre les parties prenantes. Des mises à jour en temps réel ,concernant la production et l’expédition de produits, sont inscrites sur la solution de Fabric. Un suivi simple, rapide et efficace. Hyperledger.org Les avantages permis par Fabric : Libre d’accès : La solution est open source, c’est-à-dire accessible au public, et est constituée d’une communauté active de développeurs. L’ensemble des membres de la communauté peuvent voir, modifier et contribuer au code comme bon leur semble. Confidentialité : Contrairement à une blockchain publique, où l’ensemble des opérateurs détiennent les mêmes informations et où aucun d’entre eux ne peut être censuré, une blockchain privée, peut elle, fournir une couche de contrôle d’accès permettant aux membres, qui sont ici tous clairement identifiés, de limiter la divulgation des informations privées à d’autres entités, de sorte à ce qu’elles puissent être consultées uniquement par les parties liées. Une caractéristique indispensable dans certaines industries comme la banque et l'assurance par exemple, où les données des clients doivent impérativement rester privées. Performance : Une blockchain publique, comme le Bitcoin par exemple, nécessite une validation des blocs de transactions par l’ensemble des opérateurs du réseau partout autour du globe. Dans le cadre d’une blockchain privée, comme la structure Hyperledger Fabric, le nombre d’opérateurs est bien plus restreint, ce qui améliore grandement la vitesse de transaction et ce qui se traduit par de meilleures performances. Finalement, nous comprenons facilement que les sociétés se tournent vers ce type de structure pour développer des activités via les technologies de blockchains. Des solutions modulables, confidentielles, maîtrisables et plus performantes que des blockchains publiques. Contrôler les nouveaux entrants, gérer les contrôles d’accès, gérer les informations divulguées ou encore forcer des opérations deviennent possible contrairement à une blockchain comme Bitcoin. La lenteur et le coût des opérations sur le Bitcoin est le prix de sa décentralisation, de sa sécurité et de sa transparence. Bien que les enjeux soient différents entre une blockchain publique et privée, si nous nous mettons à la place d’une entreprise, où la gestion des données privées et le coût des opérations sont des facteurs déterminants pour assurer la continuité des activités, s'intéresser à des blockchains privées, par rapport à des blockchains publiques, est facilement compréhensible, du moins pour le moment.



La seconde blockchain la plus utilisée par les entreprises est cette fois-ci une blockchain publique : Ethereum. Nous décortiquerons très rapidement les facettes de la plateforme qui est en vogue autant pour les crypto-investisseurs que pour le monde de l’entreprise.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 2.38% 2831.44 -2.26% BITCOIN (BTC/EUR) 0.46% 40118 -4.49% BITCOIN (BTC/USD) 2.57% 44006.8 -7.81% CHAINLINK (LINK/USD) 0.14% 16.216 -19.67% ETHEREUM (ETH/BTC) 0.46% 0.071087 -11.14% ETHEREUM (ETH/EUR) 0.98% 2852.3 -15.17% ETHEREUM (ETH/USD) 2.49% 3112.85 -17.36% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue