PÉKIN, 2 juin (Reuters) - La sonde spatiale chinoise Chang'e-6 s'est posée dimanche sur la face cachée de la Lune, a annoncé l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA).

Cet alunissage intervient dans un contexte où de nombreux pays se lancent à nouveau dans la conquête de la Lune, alors que les scientifiques espèrent que les minéraux contenant de l'eau pourront être exploités pour alimenter des missions d'astronautes de longue durée.

La sonde Chang'e-6 s'est posée comme prévu dans le bassin Pôle Sud-Aitken, a indiqué l'agence dans un communiqué publié sur son site internet.

La mission "comprend de nombreuses innovations en matière d'ingénierie et présente des risques importants et de grandes difficultés", a indiqué la CNSA. "Les équipements transportés par la sonde Chang'e-6 fonctionneront comme prévu et réaliseront des missions d'exploration scientifique."

Il s'agit de la deuxième mission chinoise sur la face cachée de la Lune, une région qu'aucun autre pays n'a jamais atteinte. La face cachée de la Lune est située en permanence du côté opposé à la Terre ce qui rend les communications et les alunissages plus difficiles.

La mission Chang'e-6 avait été lancée le 3 mai et atteint les environs de la Lune une semaine plus tard. Elle vise à collecter 2 kg de matériaux lunaires qu'elle devrait ramener sur Terre vers le 25 juin. (Liz Lee, Joe Brock et Joey Roulette; version française Camille Raynaud)