L'agence spatiale japonaise a annoncé lundi que sa sonde lunaire SLIM avait survécu de manière inattendue à une nuit lunaire glaciale et rétabli la communication avec la Terre, plus d'un mois après que l'engin spatial ait effectué un atterrissage historique "précis" sur la Lune.

Le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) s'est posé sur la surface lunaire le mois dernier, faisant du Japon le cinquième pays à envoyer une sonde sur la lune. L'Odysseus de la société américaine Intuitive Machines a fait de même la semaine dernière, alors que les pays et les entreprises se lancent dans une course à la lune à la recherche de ressources et d'habitabilité humaine.

Peu après avoir atterri à 55 m de sa cible, juste au sud de l'équateur lunaire, SLIM a manqué d'énergie parce qu'il avait basculé et que ses panneaux solaires n'étaient pas dans le bon angle.

Ses panneaux solaires ont retrouvé de l'électricité plus d'une semaine plus tard grâce à un changement de direction de la lumière du soleil. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale, qui exploite la sonde, avait précédemment déclaré que celle-ci n'était pas conçue pour survivre à une nuit lunaire.