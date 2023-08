MOSCOU, 20 août (Reuters) -

La sonde spatiale russe Luna-25 s'est écrasée sur la Lune, signant l'échec de la première mission lunaire lancée par Moscou depuis 47 ans.

La société spatiale d'État russe, Roskosmos, avait précédemment signalé une "situation anormale", alors que l'engin devait alunir en douceur sur le pôle sud de la Lune lundi 21 août.

"L'appareil s'est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d'exister à la suite d'une collision avec la surface de la Lune", écrit Roskosmos dans un communiqué publié dimanche.

L'échec de la mission illustre le déclin de la Russie en matière de conquête spatiale, qui a connu des succès pendant la Guerre froide.

Les soviétiques ont été les premiers à placer un satellite sur orbite autour de la Terre - Spoutnik 1, en 1957 - et le cosmonaute Youri Gagarine est devenu le premier homme à voyager dans l'espace en 1961.

La Russie n'avait pas lancé de mission lunaire depuis Luna-24 en 1976, alors que Leonid Brejnev était le maître du Kremlin.

La Russie est en concurrence avec l'Inde, dont le vaisseau spatial Chandrayaan-3 doit alunir cette semaine, et plus largement avec la Chine et les États-Unis qui ont aussi lancé des missions d'exploration du satellite naturel de la Terre. La Nasa et plusieurs autres agences spatiales ont détecté ces dernières années des traces d'eau gelée dans des cratères de la Lune protégés de la lumière du Soleil. (Reportage Guy Faulconbridge ; version française Elizabeth Pineau)