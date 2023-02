La sonnette d'alarme de la récession retentit, mais (beaucoup) moins fort qu'avant

Oui, les signaux d'avertissement continuent de clignoter alors que la flambée de l'inflation et des taux d'intérêt de l'année dernière mord, mais une forte reprise des marchés mondiaux suggère que l'optimisme revient.

Le Fonds monétaire international a relevé ses perspectives de croissance mondiale pour 2023 et une récession douloureuse dans la zone euro, autrefois considérée comme quasi certaine, est moins préoccupante. Citi voit une probabilité de 30 % d'une récession mondiale cette année, contre 50 % au second semestre de l'année dernière.

"Les craintes antérieures d'une récession intégrée au gâteau ont été atténuées, ce qui est positif pour les actifs risqués", a déclaré Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank.

Voici ce que certains indicateurs de marché étroitement surveillés disent des risques de récession.

1/ GOLDILOCKS

L'indice mondial des actions MSCI est en hausse de 8 % depuis le début de l'année et la prime de risque sur les obligations de pacotille, ou dette de qualité inférieure, est à son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre de 2022.

Cela est dû à l'opinion dite "Boucles d'or" selon laquelle l'économie mondiale se refroidira juste assez pour étouffer l'inflation, mais pas au point de faire s'effondrer les bénéfices.

Les bénéfices des entreprises devraient s'améliorer par rapport à la base basse de l'année dernière, à mesure que l'inflation recule.

Si l'on exclut les entreprises volatiles du secteur de l'énergie, la croissance des bénéfices par action des sociétés cotées dans le monde selon le MSCI devrait atteindre 4,2 % cette année, contre 1,8 % prévu pour 2022, selon Barclays, puis 9,3 % en 2024.

Mais le rallye des actions ne signifie pas que le monde échappera à une récession, mais plutôt que la réouverture économique de la Chine après le COVID devrait limiter le ralentissement. L'indice MSCI est toujours en baisse de 14 % par rapport à son sommet de janvier 2022.

Les actions progressent grâce à une vision "Boucle d'or" https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/znvnbkqgkvl/chart.png

2/ LAYOFFS

Certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Meta, IBM et Amazon, suppriment des milliers d'emplois.

Mais beaucoup de ces licenciements sont le fait d'entreprises technologiques à bout de souffle qui ont embauché de manière agressive pendant la pandémie, note Ronnie Walker, économiste chez Goldman Sachs.

"Ces caractéristiques suggèrent que les entreprises qui procèdent à des licenciements ne sont pas représentatives de l'économie en général", a déclaré Walker.

En effet, la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en janvier, tandis que le taux de chômage a atteint son plus bas niveau en plus de 53 ans. La création d'emplois en 2022 a également été beaucoup plus forte que prévu, ce qui a suscité des commentaires bellicistes de la part du président de la Fed, Jerome Powell.

Le secteur de la technologie mène les licenciements de janvier https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvobkydjpd/MicrosoftTeams-image%20(6).png

3/ DR. COPPER

Surnommé "Dr Copper" pour ses antécédents en tant qu'indicateur de boom-bust, le métal est en hausse d'environ 8 % cette année, à environ 9 005 $ la tonne, alors que l'économie chinoise se rouvre.

Le cuivre a également vu son ratio de prix par rapport à l'or augmenter fortement depuis les plus bas de trois mois de janvier. Si les investisseurs achètent du cuivre et délaissent l'or, ils ne sont pas trop alarmés par les perspectives.

Mais les prix du cuivre se sont repliés récemment, reflétant une certaine prudence, les investisseurs réévaluant leurs attentes quant à la vitesse et à l'ampleur du rebond de la Chine.

Dr. Cuivre

4/ DONNÉES DURES, DONNÉES MOLLES

L'activité commerciale de la zone euro a fait un retour surprise à la croissance en janvier et la croissance chinoise a ralenti moins que prévu.

Les données mondiales livrent des surprises positives au taux le plus élevé depuis mai, selon l'indice Citi.

La plupart des économistes s'attendent toujours à une récession aux États-Unis, mais les entreprises et certaines banques ont réduit la probabilité d'une telle récession.

D'autres notent que les indicateurs de croissance futurs tels que l'activité manufacturière, les données du marché du logement et la confiance des consommateurs restent sombres.

"Un grand nombre d'indicateurs avancés et d'enquêtes semblent assez abyssaux à première vue, bien que beaucoup d'entre eux se stabilisent ou même rebondissent", a déclaré Patrick Saner, responsable de la stratégie macro chez Swiss Re. "Dans le contexte de l'inflation, cependant, ce sont les services de base qui importent et ils sont soutenus par un marché du travail encore très solide qui ne montre pas beaucoup de signes de ralentissement."

L'activité commerciale mondiale s'améliore https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ECONOMY/PMI/mopaklbolpa/chart.png

5/ OUTLIER

Tout le monde ne partage pas cette vision optimiste, les marchés obligataires étant toujours préparés à une récession.

Les courbes de rendement des obligations d'État américaines, allemandes et autres sont profondément inversées, ce qui signifie que les coûts d'emprunt à court terme sont beaucoup plus élevés que ceux à long terme.

Historiquement, cela a été un signe fiable de l'arrivée d'une récession. Les courbes de rendement à deux ans/10 ans et à trois mois/10 ans sont les plus inversées depuis le début des années 1980.

Les traders, quant à eux, parient que la Fed relèvera les taux à 5%-5,25% puis procédera à au moins une baisse de taux d'ici la fin de l'année.

Et les économistes interrogés par Reuters prévoient que la croissance mondiale dépassera à peine les 2% cette année, un niveau associé historiquement à des ralentissements importants, et ont signalé le risque qu'elle soit encore plus lente.

Alerte à la Fed Alerte à la Fed https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/dwpkdejxqvm/chart.png