La spirale négative du baromètre conjoncturel cassée en septembre

Zurich (awp) - Le baromètre conjoncturel publié par l'institut KOF s'est offert en septembre une nette remontée. L'indicateur s'est inscrit à 102,2 points, en hausse de 3,3 points sur un mois. Cette progression met un terme à la tendance défavorable enregistrée depuis le début de l'année, a affirmé vendredi le KOF.

L'indicateur avancé, très suivi par les milieux économiques, est ressorti dans le haut de la fourchette des prévisions. Les économistes consultés par AWP avaient misé sur un baromètre entre 99,5 et 102,5 points pendant le mois sous revue.

Le centre d'études conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a par contre revu à la baisse le niveau du baromètre pour le mois d'août, le plaçant à 98,9 points contre 100,3 point précédemment.

Pour septembre, les impulsions positives les plus fortes sont venues du secteur manufacturier, suivi des sociétés exportatrices et des institutions financières, précise le communiqué. Les autres secteurs affichent des évolutions neutres ou légèrement favorables.

Les industries de transformation du métal et des aliments, ainsi que celles des machines, du textile et de la chimie ont contribué le plus fortement à l'embellie dans le domaine manufacturier, affirment les spécialistes zurichois du KOF.

Ce regain d'optimisme s'explique par une appréciation positive du marché du travail, de la dynamique de production et par une bonne marche des affaires de manière générale. Les inquiétudes se concentrent au niveau de l'inventaire des acteurs économiques sondés.

fr/al