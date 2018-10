Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Epsor, fintech spécialisée en épargne salariale, annonce le référencement de plusieurs fonds Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, entités d’Arkéa Invesment Services. Epsor propose une offre d’épargne salariale simple et 100% en ligne, spécialement conçue pour les PME, tout en mettant à disposition de leurs salariés une gamme de supports performants et diversifiés, sélectionnés auprès des meilleures sociétés de gestion sur leurs classes d’actifs.Sébastien Barbe, président du directoire d'Arkéa Investment Services, déclare : " Nous sommes convaincus que l'épargne salariale représente un dispositif fondamentalement attractif et efficace pour les chefs d'entreprise et les salariés. Nous nous réjouissons de l'apparition de nouveaux acteurs digitaux innovants dans ce secteur et sommes très heureux d'être associés à l'aventure Epsor en proposant notre offre de gestion financière. ".