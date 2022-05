La start-up américaine de camions électriques automatisés Solo AVT choisit son fournisseur de batteries ABS

"Nous nous concentrons sur la décarbonisation de l'industrie de la logistique", a déclaré le PDG et fondateur Graham Doorley dans une interview, ajoutant que l'entreprise lève des fonds pour assembler son camion de classe 8, le SD1, aux États-Unis.

Doorley, diplômé en ingénierie de Stanford, a fait des passages chez Tesla, Google X d'Alphabet Inc, puis Waymo, et Lockheed Martin. Il sera en concurrence avec son ancien patron Elon Musk, dont le Tesla Semi très médiatisé n'a toujours pas commencé à être produit, et la startup suédoise Einride, parmi d'autres qui travaillent sur des poids lourds électriques automatisés.

Solo AVT, qui existe depuis un an, a pour objectif de commencer à tester des prototypes du SD1 en 2024, a déclaré M. Doorley, sans préciser de date pour une production commerciale complète. Un fabricant sous contrat fabriquera probablement les prototypes, a-t-il dit, mais en fin de compte "nous voulons construire nos propres véhicules dans notre propre usine."

L'idée du SD1 a pris racine lorsque Doorley travaillait chez Waymo sur l'automatisation des poids lourds fournis par les constructeurs PACCAR et Daimler.

Plutôt que de réadapter des véhicules à moteur diesel existants, Solo AVT conçoit le SD1 à partir de zéro. La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que le SD1 ait une autonomie supérieure à 500 miles entre les charges, avec une capacité de charge rapide et 600 kW de puissance délivrée aux essieux tandem à plusieurs vitesses avec des moteurs électriques intégrés.

La société a levé 7 millions de dollars en capital de départ auprès de Trucks Venture Capital, Maniv Mobility, Wireframe Ventures et Schox Patent Group. M. Doorley a déclaré qu'il prévoyait de lancer un tour de financement de série A cet été.

Solo AVT est en pourparlers avec des clients commerciaux potentiels pour le SD1, mais Doorley n'a pas donné de détails.

American Battery Solutions possède une usine de fabrication de batteries lithium-ion à Springboro, Ohio, et un centre technique dans le Michigan.

(Cette histoire est refaite avec un changement de nom de la société dans le paragraphe 1 pour American Battery Solutions).