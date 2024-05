Ursa Major, une startup specialisee dans la fabrication de moteurs de fusee, a teste avec succes son nouveau moteur Draper plus de 50 fois au sol, a annonce la societe jeudi, marquant ainsi une avancee significative dans les technologies americaines de propulsion hypersonique et dans l'espace.

L'essai d'Ursa Major, base a Berthoud, dans le Colorado, est la derniere realisation en date des entreprises americaines qui s'efforcent de construire des moteurs plus perfectionnes pour les missiles et les engins spatiaux que les autorites americaines considerent comme des moyens de dissuasion essentiels face aux menaces d'adversaires tels que les armes hypersoniques - celles qui se deplacent a plus de cinq fois la vitesse du son - dans et au-dela de l'atmosphere terrestre.

Le moteur Draper est egalement concu pour les engins spatiaux manoeuvrables en orbite terrestre, alors que les tensions geopolitiques augmentent avec des pays comme la Russie et la Chine qui renforcent leurs systemes antisatellites et testent des satellites capables de voler sur plusieurs orbites.

Ursa Major, qui a annonce le projet en mai 2023, a declare que son developpement etait en avance sur le calendrier.

"Nous sommes ravis de la rapidite avec laquelle le programme de developpement a progresse et nous sommes impatients de mettre en service le moteur pour des applications hypersoniques et spatiales dans les annees a venir", a declare Brad Appel, directeur de la technologie d'Ursa Major, dans un communique, precisant que le travail etait soutenu par un contrat du laboratoire de recherche de l'armee de l'air americaine.

Le moteur Draper, dont la poussee est de 1 800 kg et le carburant liquide stockable, est concu pour manoeuvrer des objets vers de nouvelles orbites et simuler des menaces hypersoniques. La fusee porte le nom d'un personnage de la serie de romans de science-fiction "The Expanse".

Les essais reussis, menes dans le Colorado, ont permis a Ursa Major de poursuivre sa campagne de developpement agressive, avec pour objectif d'entrer bientot dans le protocole d'essai du gouvernement americain.