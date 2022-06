La startup allemande Personio lève 200 millions de dollars à une valorisation de 8,5 milliards de dollars

Le dernier tour de financement a été mené par Greenoaks Capital, qui était également l'investisseur principal lorsque Personio a levé 270 millions de dollars l'année dernière à une évaluation de 6,3 milliards de dollars.

L'affaiblissement du marché a poussé de nombreuses startups à se démener pour trouver de nouveaux financements, même à une évaluation plus faible, retardant les plans d'introduction en bourse et les amenant à supprimer des emplois et des coûts pour trouver un chemin vers la rentabilité.

Alors que la société de livraison d'épicerie Instacart a réduit sa valorisation de près de 40 %, la société de technologie financière Klarna est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation bien inférieure à celle qu'elle a obtenue l'année dernière.

Personio, fondée en 2015, est désormais la deuxième startup la plus valorisée d'Allemagne après Celonis, et n'a pas l'intention d'entrer en bourse immédiatement.

"Il n'y a pas de précipitation pour nous. Nos investisseurs nous soutiennent en tant qu'entreprise privée et personne ne veut vendre pour le moment", a déclaré le directeur général Hanno Renner dans une interview.

La société a atteint une évaluation de 1,7 milliard de dollars au début de l'année dernière, devenant ainsi la deuxième startup technologique allemande, après la société de technologie du fret Sennder, à être évaluée à plus d'un milliard de dollars.