Glean, une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à rechercher dans leur propre base de connaissances, a levé 200 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui témoigne de l'intérêt marqué des investisseurs pour les startups qui constatent une demande populaire pour leurs produits basés sur l'IA.

Le financement, codirigé par les investisseurs existants Kleiner Perkins et Lightspeed Venture Partners, valorise Glean à 2,2 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds en mai 2022.

Arvind Jain, cofondateur et PDG de Glean, qui a également cofondé la startup de gestion de données Rubrik, a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser le financement pour doubler l'équipe et la porter à 700 personnes cette année.

Fondée par d'anciens ingénieurs de recherche de Google en 2019, Glean offre aux entreprises des solutions de recherche et de gestion des connaissances en connectant les applications et les bases de données des entreprises.

La société a construit des assistants IA conversationnels et utilisé de grands modèles de langage, y compris l'outil de génération de texte ChatGPT d'OpenAI, pour générer des résumés et des réponses personnalisés basés sur le graphe de connaissances interne d'une entreprise.

La startup basée à Palo Alto, en Californie, a déclaré qu'elle avait presque quadruplé ses revenus récurrents annuels au cours de l'année écoulée, en servant des clients tels que Sony Electronics et Databricks.

"Chaque DSI essaie de comprendre les cas d'utilisation de l'IA générative dans l'entreprise. Glean a été conçu en gardant à l'esprit la sécurité et la gouvernance des données. Lorsqu'ils ont ajouté de grands modèles de langage, l'adoption s'est vraiment accélérée", a déclaré Mamoon Hamid, associé chez Kleiner Perkins, qui a dirigé l'investissement. (Reportage de Krystal Hu à New York ; Rédaction de Kim Coghill, Janane Venkatraman et Daniel Wallis)