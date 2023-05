Anthropic, une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle et soutenue par Alphabet Inc, la société mère de Google, a annoncé mardi avoir levé 450 millions de dollars, dernier signe en date d'une reprise du financement des startups.

Cela porte l'évaluation de l'entreprise à 4 milliards de dollars, avec un total d'un milliard de dollars levés à ce jour, selon les données de PitchBook.

L'intérêt pour l'intelligence artificielle s'est accru après que le rival d'Anthropic, OpenAI, a lancé ChatGPT l'année dernière, mais les régulateurs s'inquiètent de l'utilisation potentielle de la technologie pour diffuser des informations erronées.

Anthropic, qui a été fondée par d'anciens cadres d'OpenAI, soutenue par Microsoft Corp, a déclaré que ses systèmes d'intelligence artificielle sont sûrs car ils ne disent pas aux utilisateurs comment fabriquer une arme ou n'utilisent pas de langage raciste.

Le dernier cycle de financement a été mené par Spark Capital avec la participation de Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures, entre autres, a déclaré Anthropic dans un communiqué.

Yasmin Razavi, partenaire général de Spark Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Anthropic.

Le marché du financement privé commence à montrer quelques signes de reprise, l'optimisme quant à l'approche de la fin du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale ayant stimulé le sentiment des investisseurs en capital-risque.

Zoom Video Communications Inc. a déclaré la semaine dernière qu'elle avait investi une somme non divulguée dans Anthropic et qu'elle intégrerait la technologie de la startup dans sa plateforme de vidéoconférence.

Récemment, Restaurant365 et SageSure ont obtenu le statut de licorne après avoir bouclé des tours de financement de plusieurs millions d'euros.