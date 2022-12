La startup de la Silicon Valley qui transmet l'électricité sans fil lève 30 millions de dollars

Bien que des antennes à grand panier avec des sources de haute puissance aient été utilisées pour démontrer une technologie similaire dans le passé, Chris Davlantes, fondateur et PDG de Reach, a déclaré que le développement récent d'antennes de haute puissance qui peuvent concentrer précisément les faisceaux d'énergie, et les améliorations logicielles pour le contrôle ont rendu possible la création de systèmes efficaces de transmission d'énergie sans fil.

Lors d'une démonstration pour Reuters, M. Davlantes a connecté une radio sans piles à un récepteur d'énergie sans fil basé sur une antenne qui allume la radio jusqu'à 25 pieds (7,6 mètres) de l'émetteur d'énergie.

Interrogé sur la sécurité de l'envoi de faisceaux d'électricité plus puissants, M. Dalvantes a déclaré que les systèmes peuvent détecter les objets et les éteindre ou les contourner. "Nous garantissons toujours que lorsque vous êtes autour d'un de nos systèmes, vous recevez une exposition qui respecte les mêmes limites que tous les téléphones cellulaires", a-t-il déclaré.

Reach a signé un contrat avec le ministère de la Défense des États-Unis pour des prototypes qui peuvent combiner plusieurs modules de rayonnement d'énergie pour une transmission de puissance plus forte ou des portées plus longues, a-t-il dit.

Reach a également conçu une puce énergétique capable d'émettre et de recevoir des ondes porteuses d'électricité qui sera utilisée dans des produits commerciaux que la société prévoit d'expédier au premier trimestre. Parmi les premiers clients figurent des fabricants et des entreprises de logistique utilisant des robots et des véhicules autonomes.

"Reach fera pour l'électricité ce que le Wi-Fi a fait pour l'accès à l'Internet - couper le cordon", a déclaré Matt Ocko, cofondateur de DCVC, qui a mené ce tour de financement. Il a déclaré qu'il existe une poignée d'autres startups dans le domaine mais qu'aucune ne peut égaler la "combinaison de puissance, de distance, d'évolutivité, d'efficacité énergétique, de sécurité et de rentabilité" de Reach.