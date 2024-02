Abridge, une startup qui développe des outils de documentation clinique alimentés par l'intelligence artificielle, a levé 150 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série C, a déclaré la société à Reuters, alors que de plus en plus d'investisseurs cherchent à s'exposer à des applications d'IA générative spécifiques à un secteur d'activité.

Le financement, mené par Lightspeed Venture Partners et Redpoint Ventures, valorise Abridge à environ 850 millions de dollars. La société a levé des fonds pour la dernière fois il y a quatre mois et était alors évaluée à plus de 200 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

Abridge, fondée en 2018, automatise les notes cliniques et les conversations médicales pour les médecins. La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a déclaré qu'elle travaillait avec des milliers de cliniciens grâce à des partenariats avec des hôpitaux, notamment le système de santé de l'Université du Kansas et le système de santé Yale New Haven.

Shiv Rao, PDG d'Abridge et également cardiologue praticien, a déclaré que la société prévoyait d'utiliser le nouveau financement pour embaucher ainsi que pour acquérir et former des modèles d'IA médicale construits à cet effet.

Si les puissants modèles GPT d'OpenAI ont séduit les consommateurs, les entreprises ressentent de plus en plus le besoin de disposer de modèles spécifiques à leur secteur d'activité, formés à partir de leur expertise.

Hippocratic AI, une autre startup, a levé 65 millions de dollars pour former un modèle d'IA médicale.