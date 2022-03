La startup exclusive de NFT Immutable est évaluée à 2,5 milliards de dollars dans le cadre d'un financement dirigé par Temasek.

Les investisseurs de ce tour de table de 200 millions de dollars comprennent Mirae Asset, ParaFi Capital, Declaration Partners, Tencent Holdings et d'autres, a déclaré Immutable.

La société avait levé des fonds à une évaluation de 410 millions de dollars lors de son précédent tour de financement en 2021, a-t-il déclaré.

Basée à Sydney, Immutable est le développeur des jeux NFT "Gods Unchained", un jeu en ligne où les échanges se font par le biais de cartes NFT, et "Guild of Guardians", un jeu mobile qui permet aux joueurs de gagner des récompenses échangeables.

En février, la société a annoncé un partenariat avec GameStop pour lancer la place de marché NFT du détaillant de jeux vidéo, ainsi qu'un fonds de 100 millions de dollars destiné à soutenir les créateurs de contenus NFT issus de studios de jeux, de Web3 et de jeux métavers.

Les NFT (jetons non fongibles) sont des actifs numériques qui existent sur la blockchain et portent des signatures numériques uniques qui ne peuvent être reproduites.

"Nous sommes ravis de lever ce capital afin de pouvoir le déployer de manière agressive par le biais d'opportunités de fusion et d'acquisition", a déclaré Robbie Ferguson, cofondateur et président d'Immutable.

Ces dernières années, de grands investisseurs en capital-risque, des célébrités et des sociétés de premier ordre ont doublé leurs investissements dans les cryptomonnaies, pariant sur le potentiel des cryptomonnaies et sur le marché en croissance rapide des NFT.

Le marché mondial des NFT vaut déjà des dizaines de milliards de dollars.

Plus tôt cette année, la plateforme NFT Autograph, cofondée par la légende du football professionnel Tom Brady, a levé 170 millions de dollars auprès de grands investisseurs de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz et Kleiner Perkins.

Immutable a également créé Immutable X, une plateforme qui, selon elle, permet d'effectuer des transactions à un rythme beaucoup plus rapide qu'Ethereum, le deuxième plus grand réseau de blockchain. La plateforme nécessite également une faible puissance de calcul et a un impact environnemental plus faible, indique Immutable sur son site web.

Immutable a levé 60 millions de dollars lors de son dernier financement.