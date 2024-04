La startup aérospatiale indienne Agnikul Cosmos a de nouveau reporté le lancement inaugural de sa fusée Agnibaan, ont indiqué samedi des personnes présentes sur le site de lancement, invoquant des problèmes techniques.

L'entreprise a reporté le décollage alors qu'elle procédait à des vérifications avant le lancement, ont indiqué les personnes présentes sur le site de lancement. Le mois dernier, le fabricant de fusées avait reporté le lancement d'Agnibaan sans donner de raison précise.

Alors que le Premier ministre Narendra Modi prône la privatisation et la commercialisation du secteur spatial, Agnikul cherche à effectuer le deuxième lancement privé de fusée en Inde, après le lancement de la fusée Vikram-S par la startup Skyroot en 2022.

Le mois dernier, Kairos, une petite fusée à combustible solide fabriquée par la société japonaise Space One, a explosé quelques secondes après son lancement inaugural, alors que l'entreprise tentait de devenir la première société japonaise à mettre un satellite en orbite.

L'Agnibaan est un lanceur personnalisable à deux étages qui peut transporter une charge utile allant jusqu'à 300 kg sur une orbite d'environ 700 km, selon la société.

La mission, qui ne dure que deux minutes entre le lancement et l'amerrissage, constituerait un saut technologique majeur pour l'Inde, car l'Indian Space Research Organisation n'a jamais réussi à faire voler un moteur semi-cryogénique, c'est-à-dire un moteur qui utilise un mélange d'ergols liquides et gazeux.

Des entreprises du monde entier, qu'il s'agisse de grandes entreprises technologiques ou de start-ups, cherchent à lancer leurs petits satellites de 500 kg maximum pour améliorer leurs technologies ou pour des utilisations telles que la surveillance précise du climat et la connectivité à l'internet dans les zones reculées. (Reportage de Nivedita Bhattacharjee et Shubhendu Deshmukh à Bengaluru, et Tanvi Mehta à New Delhi ; Reportage complémentaire d'Akanksha Khushi à Bengaluru ; Rédaction de William Mallard)